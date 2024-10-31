Рішення не платити за “зеленими” облігаціям Укренерго ухвалено Кабміном у серпні за участі Кудрицького

За інформацією економічного експерта Сергія Лямця, колишній голова “Укренерго” Володимир Кудрицький, який брав участь у цьому засіданні Кабміну, міг скористатися ситуацією для відставки, передбачаючи можливі наслідки.

Основна частина боргу “Укренерго” виникла через зобов’язання за “зеленим тарифом” перед виробниками альтернативної енергетики та випуск облігацій у доларах для його покриття, який компанія здійснила ще у 2021 році. Лямець підкреслює, що облігації з валютною прив’язкою мали суттєвий ризик, адже доходи компанії — у гривні. Тому погашення $825 млн боргу стало важким фінансовим навантаженням, яке, за його словами, лягло на плечі держави. Такий підхід створює небезпечний прецедент, оскільки український уряд фактично змушений покривати ці борги з державного бюджету.

З огляду на значні борги, що залишилися після його керівництва, Кудрицькому, на думку Лямця, загрожують запитання як від кредиторів, так і від громадськості. Ситуація із технічним дефолтом може серйозно зіпсувати репутацію ексголови “Укренерго”, адже тепер його ім’я пов’язане з одним із найбільш резонансних фінансових провалів державної компанії.

Нагадаємо, у 2021 році “Укренерго” не мало достатніх коштів для покриття боргів за завищеними “зеленими тарифами”. Для розв’язання цієї проблеми в листопаді 2021 року було прийнято спірне рішення — залучити закордонний кредит у розмірі $825 млн під високий відсоток 6,8% річних із забезпеченням державної гарантії. Уже 9 листопада 2024 року “Укренерго” має внести перший платіж за кредитом на суму $119 млн (приблизно 5 млрд грн).

Як повідомлялося, на початку вересня Кудрицький подав у відставку з посади голови правління “Укренерго”.