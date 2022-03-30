Рівненщина прийняла майже 35 тисяч переселенців: люди починають влаштовуватися на роботу

Рівненщина прийняла майже 35 тисяч переселенців: люди починають влаштовуватися на роботу

У медзакладах вже працює майже 30 лікарів.

У Рівненській області розробили "гарячу лінію" для працевлаштування переселенців, які приїхали до регіону з мість активних бойових дій.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, наразі в області офіційно проживає 34 878 мешканців з інших регіонів. Наприклад, майже 30 лікарів-переселенців почали працювати у медичних закладах Рівненської області.

"Серед переселенців на Рівненщині є представники рідкісних професій: машиніст тепловоза, гример, актор, перекладач, верстатники. Переселенці із цими та іншими професіями приїжджають на Рівненщину. Це хороші спеціалісти, які уже інтегруються в життя області і знаходять тут роботу", - наголосив Віталій Коваль.

Як повідомлялося, у Тернопільській області запрацювали чотири евакуйовані підприємства: мають намір переїхати 85. Крім того, наразі 32 підприємства здійснюють переїзд до регіону, а також шукають через Тернопільський обласний центр зайнятості працівників. Зокрема, це швейна і харчова галузь.

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