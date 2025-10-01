Рієлтори під прицілом: чи вдасться Кабміну приборкати космічні комісії та зловживання

Уряд візьметься за рієлторів: чого очікувати орендаторам

Кабінет міністрів пообіцяв врегулювати ринок рієлторських послуг, попередивши, що ціна на їхні послуги може змінитися.

Про це йдеться у відповіді прем’єрки Юлії Свириденко на петицію, яку підписали понад 25 тисяч громадян.

У петиції підписанти скаржилися на масові зловживання з боку рієлторів, які не мають жодного офіційного статусу, уникнення сплати податків та існування «тіньового ринку» з обігом у сотні мільйонів гривень щорічно.

Зазначається, що громадяни змушені сплачувати великі комісії — 50%, 100% від вартості оренди або 2–5% під час купівлі — навіть у випадках, коли не зверталися за допомогою до рієлторів, а знайшли житло самостійно. Через відсутність законодавчих вимог посередники не зобов’язані реєструвати свою діяльність, укладати договори чи нести відповідальність.

Відповідь уряду

В уряді визнали, що на сьогодні в Україні діяльність агентств нерухомості та рієлторів здійснюється без спеціального правового регулювання у межах законодавства, що регулює питання провадження господарської діяльності.

Також рієлтори реєструються як суб’єкти господарювання на загальних підставах відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» та сплачують податки відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Провадження рієлторської діяльності без відповідної реєстрації вважається незаконним.

Свириденко обіцяє для врегулювання ринку рієлторських послуг врахувати міжнародний досвід, зокрема практику ЄС. Йдеться про захист прав споживачів, фінансування, сталості та загального функціонування ринку нерухомості.

За словами прем’єрки, законодавче врегулювання рієлторської діяльності в Україні може мати кілька ключових ефектів:

підвищення прозорості ринку;

посилення конкуренції між рієлторами та агентствами нерухомості;

збільшення надходжень до державного бюджету;

професіоналізацію сфери рієлторських послуг.

Водночас, вона попереджає, що зростання витрат рієлторського бізнесу може вплинути на ціну послуги.

Тому Свириденко доручила Фонду державного майна разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін’юстом та Мінрозвитку опрацювати зазначене питання щодо законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг.

