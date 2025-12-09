Різдвяна вечеря 2025: скільки коштуватимуть 12 традиційних страв

Різдвяна вечеря

Приготування 12 традиційних страв для різдвяної вечері 2025 року поштуватиме середньостатистичній родині приблизно 1374 грн. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Про це повідомили в Інституті аграрної економіки.

За підрахунками експертів, набір страв для святкової вечері — кутя, узвар, смажена риба, вінегрет, вареники з різними начинками, тушкована капуста, пісний борщ із квасолею, смажена картопля та асортимент свіжих і солених овочів — коштуватиме середній родині приблизно 1374 грн.

Приготування куті за традиційним рецептом (950 г інгредієнтів) коштуватиме 213,37 грн, що робить її другою за ціною стравою на столі. Найдорожчими компонентами цього року стали мак — 72,50 грн за 200 г, очищені волоські горіхи — 68,80 грн та родзинки — 24,99 грн за 100 г. Пшенична крупа з твердих сортів пшениці коштує 26,90 грн за 400 г, а мед — 18,70 грн за 100 г.

Узвар із сушених яблук, груш і чорносливу (600 г на 2 літри води) коштуватиме 118 грн, ставши третьою за вартістю стравою вечері.

Найдорожчою позицією традиційно залишається смажена риба — 346,02 грн. Ціна розрахована за 2 кг живого коропа (339 грн) та 200 г борошна (7,02 грн).

Пісний борщ із квасолею (2,53 кг продуктів на 2 л) коштуватиме 107,79 грн.

Найдорожчим інгредієнтом є суха біла квасоля (300 г) — 51,50 грн.

Овочева частина меню, порівняно з минулим роком, подешевшала:

картопля (362 г) — 5,39 грн,

капуста (300 г) — 3,08 грн,

цибуля (100 г) — 0,74 грн,

морква (400 г) — 4,36 грн,

буряк (800 г) — 7,78 грн.

Додатково знадобляться 70-75 г помідорів за 8,67 грн та томатна паста — 11,82 грн.

Вартість салату «Вінегрет» (1,73 кг продуктів) становитиме 49,77 грн, при цьому найдорожчим компонентом залишаються бочкові солоні огірки — 26,80 грн за 200 г.

До різдвяного меню традиційно входять і пісні вареники:

з картоплею (1,51 кг) — 32,83 грн,

з капустою (1,48 кг) — 32,03 грн,

з вишнями (810 г) — 87,83 грн.

Розрахунок вартості різдвяного столу на 2025 рік виконано Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» на основі даних Мінфіну, який здійснює щоденний моніторинг цін на першочергові продукти харчування у супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro та Novus станом на 4 грудня 2025 року.

Нагадаємо, голова Союзу українського селянства Іван Томич прогнозує, що перед різдвяними святами та Новим роком ціни на певні продукти зростуть приблизно на 10%. Це здорожчання торкнеться насамперед свинини та м’ясних виробів, частини курятини, рослинної олії та яєць. Різкого стрибка цін не буде, але очікувати зростання варто від 18-21 грудня та 25-26 грудня, коли збільшиться купівельний попит.