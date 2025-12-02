Різдвяне здешевлення: які продукти стануть доступнішими напередодні свята в Україні

Різдвяне здешевлення продуктів / © Pixabay

В Україні очікується здешевлення популярних молочних продуктів напередодні Різдва, однак експерти застерігають, що ефект буде тимчасовим. Основними факторами зниження вартості стало падіння цін на світових ринках та надлишок імпортної продукції, який тисне на внутрішніх виробників.

Про це розповіла заступниця гендиректорки Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН.

Чому дешевшає молочна продукція та чи варто очікувати падіння й надалі

За словами Олени Жупінас, найближчим часом знижки торкнуться сметани, вершків, масла та різних видів сиру. Українські компанії мають значні залишки продукції, яку не вдалося продати на зовнішніх ринках, тому її доводиться реалізовувати всередині країни, що призводить до зниження відпускних цін.

Влітку виробники активно накопичували масло та сухе молоко в очікуванні відновлення квот на експорт до ЄС. Однак через затримки квот і падіння світових цін на молочну продукцію вартість українських товарів на зовнішніх ринках значно впала.

За інформацією Жупінас, якщо наприкінці жовтня 2024 року експорт масла до Європи здійснювався по 7 євро за кілограм, то зараз пропонують лише 4,5–4,7 євро.

Ще один фактор зниження цін — надлишок молочної продукції в ЄС. Європейські виробники, отримуючи державну підтримку, продають сири за демпінговими цінами, що створює додатковий тиск на український ринок. За словами Жупінас, це тимчасове здешевшання, і тривалість такого стану обмежена: «Якщо така ситуація триватиме, українська молочна галузь не витримає конкуренції, і ми станемо повністю залежними від імпорту».

Ціни на м’ясо та інші продукти

Експертка Інституту аграрної економіки Наталія Копитець зазначає, що напередодні свята Нового року традиційно зростає вартість м’яса — яловичини, свинини та курятини. Зростання цін на один вид м’яса часто впливає й на інші. За 2025 рік роздрібні ціни на ці продукти збільшилися на 16–74%. Основними причинами є скорочення пропозиції та збільшення попиту: зменшення обсягів яловичини і свинини підвищує попит на курятину, що підштовхує її ціни вгору.

Економісти прогнозують, що в другій декаді грудня ціни на святкові продукти можуть підвищитися на 7–10%. Основні чинники коливання цін на молочні продукти — енергетична нестабільність, перебої з електропостачанням, обмежені експортні канали, низька купівельна спроможність і недостатня державна підтримка.

Які продукти можна купити дешевше

Наприкінці листопада в супермаркетах України здешевшали деякі овочі та фрукти, зокрема:

капусту пропонують по 7–10 грн/кг,

моркву — 8–10 грн/кг,

буряк — 8–9 грн/кг,

цибулю — 7–9 грн/кг.

Нагадаємо, українські фермери опинилися перед кризою перевиробництва: морква, цибуля й капуста продаються за цінами, які не покривають витрат на вирощування.