Різдвяний кошик-2025: як змінилися ціни на м’ясо та яйця перед святами

М’ясні продукти подорожчали перед святами

М’ясні відділи українських супермаркетів зустрічають покупців рекордними, але не надто приємними цінами. За останній рік вартість найпопулярніших видів м’яса зросла майже наполовину.

Про це повідомляють аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) у своєму різдвяному моніторингу цін.

Курятина б’є рекорди

Найбільшим шоком для споживачів стала ціна на куряче філе, яке традиційно вважалося одним із найдоступніших видів м’яса.

Куряче філе: здорожчало на 45% . Якщо в листопаді минулого року кілограм коштував 171 грн, то цьогоріч ціна сягнула 250 грн .

Куряче стегно: додало у вартості 35% , здорожчавши зі 114 грн до 155 грн/кг .

Тушка курки: ціна піднялася на 32% — з 85,6 грн до 113 грн/кг.

Аналітики пояснюють такий стрибок здорожчанням кормової бази, що суттєво збільшує виробничі витрати птахофабрик.

Яловичина стає делікатесом

Не відстає і червоне м’ясо. Яловичина демонструє стабільну тенденцію до зростання цін кілька років поспіль.

Кілограм гуляшу, який у 2023 році коштував 250 грн, а рік тому — 300 грн, зараз обійдеться покупцям у середньому в 352 грн (+17%). Основна причина — дефіцит поголів’я великої рогатої худоби в Україні.

Яйця та ковбаса: різнобічні тренди

Ситуація з іншими продуктами тваринного походження виглядає так:

Яйця (С1): десяток подорожчав на 10% — із 74,1 грн до 81,6 грн .

Лікарська ковбаса: єдиний продукт із моніторингу, який подешевшав. Ціна знизилася на 6% — з 420 до 398 грн/кг.

Чого чекати далі

На жаль, стабілізації цін поки що не передбачається. Експерти УКАБ прогнозують, що до кінця зими вартість м’ясних продуктів може зрости ще на 5–7%. Тиск на галузь продовжують чинити високі ціни на енергоносії та логістику.

Нагадаємо, за останній рік індекс борщу в Україні зріс. Основними факторами здорожчання стали несприятливі погодні умови та зменшення запасів овочів.