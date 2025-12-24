Різдвяний кошик у Європі: де українцям найдорожче накрити стіл

Різдво / © pexels.com

Реклама

Наприкінці 2025 року мільйони українців зустрічатимуть Різдво далеко від дому. Через повномасштабну війну найбільші громади вимушених переселенців сформувалися у країнах Європейського Союзу, де різдвяні витрати суттєво відрізняються від українських.

Про це пише «24 Канал».

За даними статистичної служби ЄС, станом на кінець літа 2025 року в країнах Євросоюзу перебували понад 4,3 мільйона українців, які залишили країну через війну.

Реклама

До трійки держав із найбільшою кількістю громадян України входять:

Німеччина — понад 1,2 мільйона українців

Польща — майже 1 мільйон осіб

Чехія — близько 386 тисяч українців

Саме в цих країнах українські родини найчастіше святкуватимуть Різдво 2025 року.

Скільки коштує різдвяний стіл у Німеччині

Саме в Німеччині українцям доведеться викласти найбільшу суму за святкову вечерю. Базовий набір продуктів із курячим філе коштуватиме тут 38,32 євро (близько 1 887 гривень). Якщо ж замінити курку на яловичину, чек зросте до 45 євро (2 216 гривень).

Найбільше по гаманцю б’є вартість м’яса. Порівняно з українськими цінниками, різниця колосальна:

Реклама

куряче філе — 11 євро/кг (542 грн);

яловичина — 17,77 євро/кг (884 грн).

Також у Німеччині найдорожчі помідори — понад 4 євро (205 грн) за кілограм. Навіть звичайні яблука тут коштують майже 3 євро, тоді як апельсини — близько 2 євро.

Які ціни в Польщі

Найменше за різдвяні закупівлі заплатять українці, що проживають у Польщі. Навіть «багатий» кошик із яловичиною тут коштуватиме близько 32 євро (1 600 гривень), що дорівнює вартості «бюджетного» набору в Чехії.

Головна перевага польських супермаркетів — ціни на м’ясо:

куряче філе — лише 5,86 євро/кг (288 грн);

яловичина — 11,12 євро/кг (547 грн).

Овочевий набір тут також найдешевший: картопля по 0,82 євро та цибуля по 0,98 євро. Проте на помідори доведеться витратитися — 2,57 євро (126 грн) за кілограм, що однаково дешевше, ніж у сусідів.

Реклама

Що з цінами у Чехії

Чехія посідає проміжне місце за вартістю продуктів. Ціни тут вищі, ніж у Польщі, але помітно нижчі за німецькі. Стандартний кошик стане у 32,5 євро (1 600 гривень). Варіант із яловичиною «потягне» на 36,14 євро (1 780 гривень).

Характерні ціни:

куряче філе — 8,28 євро/кг (407 грн);

яловичина — 11,92 євро/кг (587 грн);

помідори — 3,15 євро/кг (155 грн).

Цікаво, що в Чехії найвигідніше купувати яблука (1,48 євро) та цибулю, яка коштує менше ніж 1 євро за кілограм.

Нагадаємо, у Польщі наприкінці грудня традиційно змінюється графік роботи магазинів через законодавчу заборону торгівлі у святкові дні. У Різдвяний Святвечір 24 грудня, а також 25 і 26 грудня більшість супермаркетів і торгових центрів зачинені або працюють з обмеженнями.

Реклама

Також торгівля не здійснюється 1 січня — у день Нового року. Винятки можливі лише для окремих невеликих крамниць, зокрема в аеропортах, на вокзалах, у готелях чи на різдвяних ярмарках. У період до 23 грудня магазини зазвичай працюють у звичному режимі, а від 27 до 30 грудня поступово повертаються до стандартного графіка.