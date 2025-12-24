- Дата публікації
Категорія
Гроші
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 2 хв
Різдвяний кошик у Європі: де українцям найдорожче накрити стіл
Цього Різдва мільйони українців накриватимуть святковий стіл за кордоном.
Наприкінці 2025 року мільйони українців зустрічатимуть Різдво далеко від дому. Через повномасштабну війну найбільші громади вимушених переселенців сформувалися у країнах Європейського Союзу, де різдвяні витрати суттєво відрізняються від українських.
Про це пише «24 Канал».
За даними статистичної служби ЄС, станом на кінець літа 2025 року в країнах Євросоюзу перебували понад 4,3 мільйона українців, які залишили країну через війну.
До трійки держав із найбільшою кількістю громадян України входять:
Німеччина — понад 1,2 мільйона українців
Польща — майже 1 мільйон осіб
Чехія — близько 386 тисяч українців
Саме в цих країнах українські родини найчастіше святкуватимуть Різдво 2025 року.
Скільки коштує різдвяний стіл у Німеччині
Саме в Німеччині українцям доведеться викласти найбільшу суму за святкову вечерю. Базовий набір продуктів із курячим філе коштуватиме тут 38,32 євро (близько 1 887 гривень). Якщо ж замінити курку на яловичину, чек зросте до 45 євро (2 216 гривень).
Найбільше по гаманцю б’є вартість м’яса. Порівняно з українськими цінниками, різниця колосальна:
куряче філе — 11 євро/кг (542 грн);
яловичина — 17,77 євро/кг (884 грн).
Також у Німеччині найдорожчі помідори — понад 4 євро (205 грн) за кілограм. Навіть звичайні яблука тут коштують майже 3 євро, тоді як апельсини — близько 2 євро.
Які ціни в Польщі
Найменше за різдвяні закупівлі заплатять українці, що проживають у Польщі. Навіть «багатий» кошик із яловичиною тут коштуватиме близько 32 євро (1 600 гривень), що дорівнює вартості «бюджетного» набору в Чехії.
Головна перевага польських супермаркетів — ціни на м’ясо:
куряче філе — лише 5,86 євро/кг (288 грн);
яловичина — 11,12 євро/кг (547 грн).
Овочевий набір тут також найдешевший: картопля по 0,82 євро та цибуля по 0,98 євро. Проте на помідори доведеться витратитися — 2,57 євро (126 грн) за кілограм, що однаково дешевше, ніж у сусідів.
Що з цінами у Чехії
Чехія посідає проміжне місце за вартістю продуктів. Ціни тут вищі, ніж у Польщі, але помітно нижчі за німецькі. Стандартний кошик стане у 32,5 євро (1 600 гривень). Варіант із яловичиною «потягне» на 36,14 євро (1 780 гривень).
Характерні ціни:
куряче філе — 8,28 євро/кг (407 грн);
яловичина — 11,92 євро/кг (587 грн);
помідори — 3,15 євро/кг (155 грн).
Цікаво, що в Чехії найвигідніше купувати яблука (1,48 євро) та цибулю, яка коштує менше ніж 1 євро за кілограм.
Нагадаємо, у Польщі наприкінці грудня традиційно змінюється графік роботи магазинів через законодавчу заборону торгівлі у святкові дні. У Різдвяний Святвечір 24 грудня, а також 25 і 26 грудня більшість супермаркетів і торгових центрів зачинені або працюють з обмеженнями.
Також торгівля не здійснюється 1 січня — у день Нового року. Винятки можливі лише для окремих невеликих крамниць, зокрема в аеропортах, на вокзалах, у готелях чи на різдвяних ярмарках. У період до 23 грудня магазини зазвичай працюють у звичному режимі, а від 27 до 30 грудня поступово повертаються до стандартного графіка.