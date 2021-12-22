Різке падіння чи стабілізація: яким буде курс долара в Україні в 2022 році

Різке падіння чи стабілізація: яким буде курс долара в Україні в 2022 році

Експерти розповіли, скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня.

Яким буде курс долара у 2022 році — одне з найбільш актуальних питань для українців, особливо на тлі новин про ймовірні російське вторгнення та енергетичну кризу.

ТСН.ua порівняв цифри у держбюджеті-2022 та прогнози економічних експертів.

Середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась.

Оптимістичний прогноз

Старший аналітик Центру макроекономічного моделювання KSE Ігор Дейсан у своїй статті на НВ зазначає, що ціна гривні до долара США залежатиме, зокрема, від розвитку зовнішньої торгівлі України. За його словами, вартість металів суттєво опустилася, а ціни на продукцію рослинництва поки залишаються на відносно високому рівні. Тому експорт за такими цінами буде великою мірою захищати гривню від значних девальваційних коливань.

З Дейсаном погоджується Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU. У коментарі minfin.com.ua Котович називає одним із основиних факторів, що традиційно визначатиме український експорт — урожай зернових та ціни на них у світі.

Середньорічний прогноз від ICU на 2022 рік:

Позитивний — 26,85 гривні за долар ;

; Негативний — 28,04 гривні за долар;

Базовий — 27,28 гривні за долар.

Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко у коментарі "РБК-Україна" назвав свій варіант курсу долара на 2022 рік.

"За моєю оцінкою, долар буде коливатися у позитивному сценарії 27-27,4 гривні/долар, у негативному сценарії 27,8-28,2 гривні/долар", – прогнозує Левченко.

Загроза російського вторгнення

Експерт департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Курінний зазначив, що українці спокійно сприйняли новину про ймовірне російське вторгення, тому на котирування готівкових курсів це не вплинуло.

Проте зовнішня загроза може спричинити відтік іноземного капіталу з України, що, зрозуміло, позначиться на курсі. Вирішальним для курсу буде січень — адже саме на цей місяць експерти прогнозують повномасштабне російське вторгнення або ескалацію на Донбасі. Якщо ситуація врегулюється — на одну небезпеку для національної валюти стане менше.

Енергетична криза

У Європі "до стелі" злетіли ціни на газ, сягнувши понад 2 тис. доларів за тисячу кубометрів. Також в Україні говорять про брак вугілля для ТЕЦ та ТЕС. Влада запевняє, що ситуація під контролем, і кораблі "ідуть". А НКРЕКП тим часом дозволила вугільним електростанціям закуповувати газ для виробництва електроенергії.

Голова "Оператора ГТС" Сергій Макогон взагалі припустив, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими.

Цілком можливо, що українській владі доведеться купувати газ на європейському ринку втридорога. Вугілля теж не вистачає і його привозять лише морем.

Ці всі фактори впливатимуть не на користь гривні.

Економічний експерт Данило Монін також вважає, що на курс валют може суттєво вплинути питання забезпечення енергоресурсами.

"Насамперед, це питання забезпечення енергоресурсами – як цієї зими, так і наступного опалювального сезону. Особливо в контексті майбутніх вільних цін на газ для населення та великої ймовірності вирішувати постачання енергоресурсів з Росією, яка буде зацікавлена зафіксувати високу ціну в довгостроковому контракті", — пояснив Монін для видання "Коментарі".

Песимістичний прогноз

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян у коментарі "Сьогодні" не виключив, що курс може злетіти до 40 грн за долар.

За його словами, у перші два місяці нового року можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.

"Орієнтир девальвації на 100% і більш очевидний, оскільки у нас уже була схожа ситуація у 2014-2015 роках. Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28,5 грн за долар та негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар", — зазначає експерт.

Керівник відділу аналітики ForexClub Андрій Шевчишин також вважає, що у січні курс долара може зрости на цілу гривню. Про це він сказав для "Оbozrevatel".

За його словами, це ще прогноз без урахування енергетичної кризи і ескалації з Росією. У разі вторгнення РФ і браку запасів вугілля та газу тиск на гривню буде значно більшим.

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин говорить, що якщо міжнародні інвестори забиратимуть свій капітал з України на тлі загрози РФ, а ситуація в енергетиці погіршиться, курс може сягнути 33-35 грн/дол.

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