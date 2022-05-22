Різке зростання курсу долара: експерт про економічну ситуацію та вартість валюти

Фінансовий аналітик спрогнозував, наскільки впаде гривня.

Станом на ранок 22 травня у деяких обмінниках курс долара становить 40 гривень. За даними Мінфіну, ще тиждень тому долар можна було придбати за 34,2 грн.

Основними причинами здорожчання валюти банкіри називають ажіотаж українців та вплив валютних спекулянтів.

Напередодні Нацбанк дозволив банкам продавати валюту за будь яким курсом.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі ТСН спрогнозував, наскільки впаде гривня, та розповів про приклади валютних спекуляцій.

"Перше за все це (дозвіл НБУ - ред.) унеможливлює валютні спекуляції, які проводились останні місяці. Схема була наступна: якщо в Україні покласти на платіжну картку гроші у гривні і виїхати за кордон, то за кордоном цю гривню можна перетворити в іноземну валюту за фіксованим курсом НБУ – 29,25. Потім можна з цією валютою повернутися до України і продати її в обмінному пункті за ринковим курсом, наприклад 37-38 гривень", - зазначив він.

За його словам, завдяки цьому можна було заробляти величезний спекулятивний дохід.

За даними НБУ, за рахунок таких курсових спекуляцій, відтік валюти з України складав приблизно $100 млн на добу.

Аналітик підкреслив, що рішення НБУ щодо дозволу банкам продавати валюту за будь яким курсом, унеможливлює всі схеми.

Ситуація з курсом долара є відображенням ситуації в економіці.

Зараз економіка призвичаюється до військового стану, економічна активність зростає, споживча активність теє збільшується, хоч і не значними темпами. Динаміка імпорту починає перевищувати динаміку експорту.

Експерт наголосив, що після того, як в Україні почнеться реалізація нового пакету фінансової допомоги від заходу, ситуація з курсом почне стабілізовуватися.

Однак він підкреслив, що наразі головний фактор курсоутворення в Україні – це військовий фактор. І зараз важко спрогнозувати, наскільки гривня може впасти відносно долара.

"Чим швидше закінчиться війна, тим швидше буде відновлена економіка, буде швидша стабілізація валютного курсу", - зазначив він.

Економічна ситуацію починає покращуватися, оскільки українські виробники поступово відновлюють експорт товарів на світові ринки, що також впливатиме на валютний курс.

Нагадаємо, НБУ дозволив банкам встановлювати ринковий курс для готівкової валюти.

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