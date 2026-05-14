Різкий стрибок цін: чи варто запасатися продуктами

Ціни на продукти додали

Попри хвилю занепокоєння серед споживачів, підстав для паніки на продуктовому ринку України наразі немає. Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит.

Про це в ефірі Новини LIVE повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

За його даними, ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, інші — зокрема вишні, груші та яблуні, перебувають на різних етапах цвітіння. Водночас суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

«Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем», — пояснив він.

Частина ж здорожчання, за його оцінкою, пов’язана не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями. Крім того, прямий зв’язок між цінами на пальне і, наприклад, вартістю хлібобулочних виробів, не є таким суттєвим.

Він також підкреслив, що дефіциту продуктів очікувати не варто.

Блокування Ормузької протоки призвело до здорожчання пального: літр бензину додав 10 гривень, дизельного пального — всі 25 гривень. Саме дизель аграрії використовують під час посівної кампанії.

Ціна палива входить у собівартість практично всіх товарів, які потрібно фізично доставляти, але найбільше це стосується продуктів. Нацбанк України вже погіршив свій прогноз по інфляції на 2026 рік — від 7,5% до 9,4%.

Тим часом в Україні зросли ціни на хліб. Окремі види вже коштують понад 50 грн. Експерти прогнозують подальше здорожчання продуктів.

