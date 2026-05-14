Гроші
130
Різкий стрибок цін: чи варто запасатися продуктами

Експерт пов’язує подальшу динаміку цін із ситуацією на енергетичних ринках і погодними умовами.

Анастасія Павленко
Ціни на продукти додали / © Pixabay

Попри хвилю занепокоєння серед споживачів, підстав для паніки на продуктовому ринку України наразі немає. Масове скуповування товарів лише погіршує ситуацію та може штучно провокувати дефіцит.

Про це в ефірі Новини LIVE повідомив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

За його даними, ситуація з урожаєм залишається під контролем. Хоча через весняне похолодання частина ранніх кісточкових культур зазнала пошкоджень, інші — зокрема вишні, груші та яблуні, перебувають на різних етапах цвітіння. Водночас суттєвих втрат серед ключових сільськогосподарських культур наразі не зафіксовано.

«Переважна більшість товарів на полицях українських магазинів, а це приблизно 80%, має вітчизняне походження. Це знижує залежність від імпорту та глобальних логістичних проблем», — пояснив він.

Частина ж здорожчання, за його оцінкою, пов’язана не з об’єктивними чинниками, а зі спекуляціями. Крім того, прямий зв’язок між цінами на пальне і, наприклад, вартістю хлібобулочних виробів, не є таким суттєвим.

Він також підкреслив, що дефіциту продуктів очікувати не варто.

Ціни на продукти — останні новини

Блокування Ормузької протоки призвело до здорожчання пального: літр бензину додав 10 гривень, дизельного пального — всі 25 гривень. Саме дизель аграрії використовують під час посівної кампанії.

Ціна палива входить у собівартість практично всіх товарів, які потрібно фізично доставляти, але найбільше це стосується продуктів. Нацбанк України вже погіршив свій прогноз по інфляції на 2026 рік — від 7,5% до 9,4%.

Тим часом в Україні зросли ціни на хліб. Окремі види вже коштують понад 50 грн. Експерти прогнозують подальше здорожчання продуктів.

