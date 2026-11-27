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Протягом минулого року відбулося 256 тисяч випадків карткового шахрайства на суму 1,4 млрд грн. Водночас в Україні посилили відповідальність за участь у шахрайських схемах відповідно до Проєкту закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту громадян, їхніх коштів від незаконних дій з платіжними інструментами й банківськими рахунками» (№16013). За отримання, придбання, зберігання, збут або передавання чужих карток із метою шахрайства передбачений штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі до трьох років або ув’язнення на строк від двох до чотирьох років.

Методи шахраїв: банківський експерт повідомив, як діють карткові злодії

Головним методом шахраїв є поєднання методів соціальної інженерії з технологіями ШІ, зазначає очільник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банку Максим Ядвіга.

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«Шахраї телефонують напряму особам, яких намагаються ошукати, або починають спілкуватися з ними через різні месенджери. Далі вигадують сценарії, щоб змусити особу підпасти під вплив шахраїв та провести дії, необхідні для отримання коштів. Йдеться про реєстрацію у мобільному застосунку для отримання власних або кредитних коштів, які потім будуть переказані на рахунки шахраїв», — розповів експерт Ідея Банку.

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За його словами, найбільше випадків шахрайства спостерігається за схемами, де спочатку злочинці представляються співробітниками різних банків, а потім починають повідомляти особі про те, що за рахунками відбуваються шахрайські списання. Інша схема передбачає надання інформації, нібито у різних банках було взято кредитні кошти на ім’я власника рахунку, і щоб припинити шахрайські списання, терміново потрібно за інструкцією виконати певні дії. Фіксуються випадки схем нібито отримання виграшів. Виманюють злочинці кошти власників рахунків й іншими способами, зокрема, через оголошення оренди неіснуючого житла, продаж товарів без їх подальшої відправки.

«Дуже стрімко розвивається шахрайство для дистанційного отримання кредитних коштів. Все частіше шахраї починають використовувати ШІ для реалізації своїх незаконних схем», — попереджає керівник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банку Максим Ядвіга.

Зупинити шахраїв: про що має знати клієнт банку, щоб вберегти свої дані та кошти на рахунках

За словами експерта Ідея Банку, найперше, що клієнт банку має знати, це те, що співробітник банку при виявленні несанкціонованих операцій відразу заблокує платіжні інструменти та повідомить про це клієнта. А ще реальні працівники банків ніколи не радять встановлювати мобільний додаток іншого банку, щоб в цьому банку взяти кредитні кошти і потім перевести їх на інші платіжні реквізити.

«Співробітник банку має про свого клієнта всю необхідну для обслуговування інформацію, він не буде запитувати додатково номер платіжної картки, номер реєстраційної картки платника податків (ІПН), серію та номер паспорту, а також, коли клієнт проводив останню платіжну операцію. Якщо клієнту банку під час телефонної розмови пропонують надати таку інформацію, потрібно негайно перервати розмову та подзвонити у свій банк для уточнення інформації», — зауважив керівник управління моніторингу та безпеки платіжних операцій Ідея Банку Максим Ядвіга.

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За словами експерта Ідея Банку, якщо є ознаки або підозра на компрометацію реквізитів платіжної картки (повний номер, термін дії та CVV2), або якщо приходять повідомлення про операції, які клієнтом точно не проводилися, потрібно негайно блокувати картку. У разі, коли по рахунку ідуть несанкціоновані списання, потрібно не лише зв’язатися з банком для блокування картки, але і терміново поінформувати кіберполіцію про вчинення шахрайських дій. А ще важливо підвищувати свою фінансову грамотність та не ігнорувати роз’яснення від банку. Банк постійно намагається інформувати своїх клієнтів про нові шахрайськи схеми. Та, на жаль, не всі клієнти читають ці повідомлення або застереження перед проведенням платіжних операцій.

Щоб вберегти кошти та не потрапити під вплив шахраїв, важливо бути обізнаним та ігнорувати наполегливі «консультації» телефонних злочинців, що дуже часто видають себе за банківських співробітників, найчастіше — за «службу безпеки банку». Експерт радить власникам рахунків ніколи не передавати конфіденційну інформацію третім особам, не заходити на невідомі посилання, отримані від невідомих осіб у месенджерах. «У разі підозри на можливу компрометацію ваших платіжних інструментів варто одразу звертатися до банку для їх блокування», — зазначив Максим Ядвіга.

АТ «Ідея Банк». Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011. Внесено до Державного реєстру банків за №46.

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