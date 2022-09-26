"Робимо необхідні кроки": Зеленський запевнив, що держава готується до зимового періоду

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем. Вони обговорили підсумки міжнародної активності України у вересні і результати контактів з партнерами.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 26 вересня.

Зеленський наголосив, що попри усі складнощі держава виконує свої соціальні зобовʼязання. Також наразі триває підготовка до складного зимового періоду.

"Працюємо в рамках Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки українських підприємців і експортно-орієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів. Глава держави обіцяє, що ця сума буде подвоєна.

За його словами, фонд, Horizon Capital Growth проінвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції.

"Я дякую усім, хто підготував і здійснив цей інвестиційний проєкт. І вважаю, що він може стати особливим сигналом для інвесторів – сигналом про те, що вкладатися в українську економіку можна і треба вже зараз, коли ми стали на шлях до нашої перемоги", – підсумував Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Україна презентувала проєкт Спеціального міжнародного трибуналу, який повинен покарати Росію.

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