Олія здорожчає

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Через посилені російські обстріли та проблеми з електрикою і логістикою одразу кілька великих виробників олії оголосили про зупинку заводів та припинення закупівлі сировини.

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE пояснив, чи буде дефіцит олії і що буде з цінами.

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З його слів, дефіциту олії наразі не прогнозують, однак через проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва її вартість може суттєво зрости.



«Зараз дуже великі товарні запаси олії, але вони будуть закінчуватись. Вона точно стане дорожчою. Може здорожчати і в півтора рази, і в два рази», — зазначив Кущ.



На його думку, ситуація залежатиме від масштабів аграрної кризи. Через складні умови аграрії можуть скорочувати посівні площі або взагалі відмовлятися від посіву. У найгіршому сценарії незасіяними можуть залишитися до 50% орних земель.

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Які компанії вже не працюють

Станом на вечір 13 листопада одразу п’ять великих гравців ринку повідомили про зупинку або обмеження роботи.

Компанія «Віктор і К» (бренд «Королівський Смак») зупинила виробництво, припинила закупівлю олійних культур та скорочує персонал. Причиною стала критична ситуація з електропостачанням та постійна загроза ракетних і дронових ударів, що створює небезпеку для працівників.

Компанія «Дельта Вілмар Україна» зупинила всі виробничі потужності, зокрема олійноекстракційний завод на Одещині, через постійні аварійні відключення світла та безпекові ризики.

Дніпровський олійний завод «Потоки» також призупинив закупівлю та переробку соняшнику.

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Агрохолдинг «Кернел» (торгові марки «Стожар», «Чумак» та «Щедрий Дар») повністю зупинив усі свої олійноекстракційні заводи через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості та проблеми з морським експортом.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що в Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. Проте тимчасове скорочення переробки наразі не створює передумов для суттєвого здорожчання олії на внутрішньому ринку. Як пояснив Висоцький, внутрішнє споживання значно менше за обсяги експорту, а на ринку є складські запаси продукції.

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