Робота банків під час блекауту: у НБУ розповіли про зміни правил зняття готівки у банкоматах

Великі банки, як от "ПриватБанк" та "Ощадбанк", днями ухвалили рішення про збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів член ради НБУ та економіст Василь Фурман.

Фурман зауважив, що в цілому станом на зараз немає проблем із забезпеченням банків готівкою – НБУ робить все для того, щоб їх і не було.

Збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів:

"ПриватБанк" – 20 тисяч гривень;

"Ощадбанк" – 50 тисяч гривень.

Крім того, скасували усілякі комісії щодо платіжних карток інших банків на випадок, коли люди зніматимуть гроші з карток інших банків у їхніх банкоматах.

За словами економіста, українцям варто мати хоча б мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, аби бути застрахованим на будь-які випадки. При цьому створювати штучну паніку та ставати у величезні черги до банкоматів не треба.

Робота банків під час блекауту

НБУ планує створити мережу з близько 1000 відділень із резервними джерелами електроенергії, якою зможуть користуватися всі системно-важливі банки та працівники Нацбанку.

Окрім того, НБУ веде перемовини з мережами АЗС, аби в їхніх касах теж можна було зняти готівку.

В НБУ напередодні повідомили, що в Україні визначено перелік 760 чергових відділень банків, які надають фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності світла.

Додамо, що "Ощадбанк" скасував комісії за зняття готівки в банкоматах з карток усіх банків.

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