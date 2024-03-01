Робота для героїв: Метінвест увійшов до ТОПу найкращих роботодавців України

Велика війна продовжується, але вже зараз великий бізнес має думати не тільки про те, як допомогти мобілізованим співробітникам, але й про те, як створити для них умови комфортного повернення до звичного місця роботи або перенавчання в межах компанії. Адаптація ветеранів, масштабні навчальні програми для подолання структурного безробіття, інклюзивність, створення комфортного середовища на робочому місці та конкурентних умов – обов’язковий набір для будь-якого роботодавця в 2024-му.

Видання Обоз підготувало рейтинг українських компаній, які взяли на себе найвищі соціальні зобов’язання. До цього рейтингу ввійшла і компанія Метінвест Ахметова.

В самій компанії кажуть: від початку війни мобілізували 9 тис. співробітників, а 400 з них вже повернулись на роботу. Тому група побудувала інклюзивну екосистему інтеграції ветеранів до повноцінного життя і роботи.

Йдеться не тільки про медичну та психологічну допомогу: стратегія також передбачає підготовку керівників та колективів до повернення ветеранів. Група провела вебінари на тему «Повернення героїв із війни» для 23 тисяч співробітників, і запустила навчання керівників усіх рівнів. Ветеранам пропонують програми перекваліфікації та наставництво. Також в планах - створення об’єднання та комфортного простору для ветеранів.

Працівників, які досі лишаються на війні, компанія забезпечує усім необхідним: засобами захисту, бронежилетами та шоломами, а також зимовим одягом. Також за запитами підрозділи співробітників отримують дрони, тепловізори, автотехніку та інше устаткування. Пораненим працівникам сплачують лікування, а співробітникам, які втратили кінцівки на війні, допомагають з протезуванням. За всіма мобілізованими співробітниками зберігаються робочі місця.

Раніше Метінвест також заявив, що у 2024 році компанія буде реалізовувати багато програм щодо підтримки та адаптації ветеранів, розроблених спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці. Першою ініціативою став унікальний навчальний курс з адаптації ветеранів до мирного життя – «Герої поруч». До його створення долучилися спеціалісти у галузі психології та управління персоналом, військові психологи, а також самі ветерани.