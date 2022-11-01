Робота для українців у Німеччині: які вакансії пропонують та скільки платять біженцям

У Німеччині є все більше вакансій для українців, які тікають від війни.

У Німеччині роботодавці починають переформатовувати свій ринок праці для громадян України. Якщо раніше у цій країні був попит на іноземців, які добре знають німецьку мову, то зараз з'являються вакансії, де не є обов'язковим знання мови та досвід роботи.

Про це йдеться у дослідженні експертів Міграційної платформи EWL.

Зараз у Німеччині почали активніше пропонувати просту фізичну роботу, де не є обов'язковим знання німецької мови та досвід роботи. До таких змін їх спонукає велика кількість українців, які через війну опинилися в Німеччині і бажають знайти роботу.

Біженці отримали полегшений доступ до європейського ринку праці завдяки механізму "тимчасової охорони", який в Європі впровадили для громадян України через повномасштабну війну.

Громадянам України пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової та переробної промисловості та автомобільної галузі. Німецькі роботодавці зацікавлені у працівниках на довготермінову роботу.

"Тепер вони вважають, що достатньо, аби один працівник на кілька осіб володів німецькою на комунікативному рівні, міг пояснити решті земляків, що і як потрібно робити і забезпечував ефективну комунікацію між польськими роботодавцями та працівниками. Подібна практика давно розповсюджена і виправдала себе у Польщі, завдяки чому Польща зі значно меншим числом вільних вакансій і ринком змогла працевлаштувати вдвічі більше біженців з України, ніж потужніша німецька економіка", - каже директорка з питань міжнародного розвитку Міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

Одне із досліджень покарало 55% біженців не знають німецької мови, що є бар'єром для їхнього працевлаштування.

“Більше того, роботодавці також почали пропонувати житло для своїх працівників включно до вакансії. Це теж суто польська практика, коли робота передбачає наявність житла. Це одразу знімає проблему з його пошуком і робить працевлаштування в Німеччині привабливішим,”, - твердить Міхаліна Сєлевич.

Українці, які вже працевлаштувалися в Німеччині, після повномасштабного вторгнення твердять, що в середньому заробляють 1467 євро на місяць (54 тис.грн).

Понад чверть (26%) респондентів у Німеччині зізналися, що заробляють понад 2000 євро (76,7 тис.грн). Майже половина біженців у Німеччині (45%) декларують заробіток у діапазоні 1000–1999 євро (38,4-76,6 тис.грн).

Ті, хто знає німецьку або англійську мову можуть працевлаштуватися на висококваліфіковану роботу. Так, згідно дослідження EWL, у німецькій сфері послуг і торгівлі знайшли роботу представники більшості професій, навіть керівники та менеджери, висококваліфіковані спеціалісти, вчителі та працівники освіти, офісні і фізичні працівники. Більшість громадян України, які працюють у сфері послуг і торгівлі, залишилися у своїй галузі також на німецькому ринку праці.

За даними Управління Верховного комісара ООН, станом на 6 вересня 655 тисяч біженців з України отримали в Німеччини тимчасову охорону. Близько 160 тис. українців знайшли роботу в Німеччині згідно з інформацією Інституту економічних досліджень Ifo. За даними Федерального статистичного відомства ФРН, станом на 1 вересня, в країні нараховується 881 тисяч вільних вакансій.

Робота за кордоном для українців

Через напад Росії на Україну сотні тисяч людей були змушені тікати за кордон та там шукати житло і роботу.

Міністерство економіки повідомило, що в Україні від жовтня заборонено компаніям-посередникам брати плату з українців за надання послуг із працевлаштування за кордоном. Їх має сплачувати роботодавець.

Також від початку повномасштабної війни 14,6% українців, які мешкали на території Польщі, перевезли сім'ї до себе. Натомість майже 75% працевлаштованих українців в Польщі надсилають частину коштів до України.

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