Робота ПАТ "Укрнафта" заблокована третю добу: в компанії просять втрутитися президента

Представники СБУ та БЕБ України не допустили до роботи співробітників та керівництво центрального офісу ПАТ “Укрнафта”.

Про це заявили в пресслужбі "Укрнафти", опублікувавши звернення до президента України Володимира Зеленського, Кабміна, Міністерства оборони України, НАК "Нафтогаз України" та ЗМІ.

"Вже третю добу працівниками БЕБ та СБУ заблоковано діяльність ПАТ "Укрнафта", без пред’явлення рішення суду, що є єдиною можливою правовою підставою, в адміністративному офісі ПАТ "Укрнафта" проводиться обшук", - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії стверджують, що третю добу озброєні особи перебувають в офісі ПАТ "Укрнафта", не допускають до робочих місць працівників, блокують усю оперативну діяльність товариства, перешкоджають виконанню звичайних операційних процесів щодо видобутку та переробки.

Крім того, третю добу заблоковані усі банківські рахунки ПАТ "Укрнафта", діяльність товариства фактично зупинена.

"За даними https://opendatabot.ua 10.11.2022 року відбулася зміна Голови Правління ПАТ "Укрнафта" і таким з 10.11.2022 є Корецький Сергій Федорович. Станом на початок робочого дня 10.11.2022 Корецький С.Ф. в офісі ПАТ "Укрнафта" не з’являвся, будь-яких офіційних пояснень, інформації трудовому колективу не надано. Кабінет міністрів України, Міністерство оборони України, Міністерство економіки України, Міністерство енергетики України, Резніков Олексій ігнорують звернення 20-тисячного колективу ПАТ "Укрнафта", - йдеться у повідомленні компанії.

Звинувачення СБУ та реакція “Укрнафти”

На офіційному сайті СБУ 9 листопада з’явилася інформація про забезпечення передавання у держвласність одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.



"Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронці “перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік” та інформацію “щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального”.



У ПАТ “Укрнафта” відповіли, що 2022 року компанія в повному обсязі виконала поточні податкові зобов'язання, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 18,2 млрд грн, і не має заборгованості по сплаті податків, зокрема по сплаті акцизного збору.

“В умовах воєнних дій компанія зберегла стабільний видобуток нафти, показники добового видобутку вдалося відновити до довоєнного рівня. Компанія повністю та без затримок виплачує заробітні плати, зокрема мобілізованим співробітникам”, - наголосили в “Укрнафті”.

В компанії також нагадали, що "Укрнафта" та "Укртатнафта", що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, - це два різні суб'єкти господарювання. У зв’язку з цим від СБУ вимагають спростувати недостовірну інформацію.

Щодо подій в центральному офісі ПАТ "Укрнафти" офіційних повідомлень на сайті СБУ наразі не було.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, о 20:00 роботу центрального офісу "Укрнафти" заблокували.

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