Робота ПАТ “Укрнафта” заблокована: в центральному офісі перебувають озброєні люди

Співробітники та керівники нафтогазовидобувної компанії не змогли потрапити до офісу у столиці. З цього приводу оприлюднено звернення до міністра оборони.

У середу, 9 листопада, озброєні особи, серед яких представники СБУ та БЕБ України, не допустили до роботи співробітників та керівництво центрального офісу ПАТ “Укрнафта”. Така ситуація загрожує функціонуванню української нафтогазовидобувної компанії, у якій на час воєнного стану призначено уповноваженим органом управління Міністерство оборони України.

Про це заявили в пресслужбі "Укрнафти", опублікувавши звернення до міністра оборони Олексія Резнікова.

У компанії нагадали, що, за інформацією ЗМІ, держава набула у власність акції усіх акціонерів ПАТ “Укрнафта” для того, щоб усі підприємства компанії безперебійно працювали на потреби оборони. Однак гарантувати нормальну роботу за таких умов немає можливості.

Що відбувається в центральному офісі

У повідомленні пресслужби “Укрнафти” йдеться про те, що озброєні люди, серед яких представники СБУ та БЕБ України “без наявності будь-яких судових документів здійснюють обшук приміщень, не допускають працівників до робочих місць, перешкоджають здійсненню обов’язкових операційних процесів”.

Дехто зі співробітників, що були присутні в офісі на початку проведення обшуків, тобто з 8:30 ранку минулого дня, “вже більше 30-и годин без нормальних умов для роботи, прийому їжі та без сну”.

“При цьому, станом на 14:00 09.11.2022 року ані ПАТ “Укрнафта”, ані колишні акціонери (13 тисяч осіб), ані його трудовий колектив (більше 20-ти тисяч працівників) не мали змоги ознайомиться з офіційною позицією Міноборони та прийнятими за його участю рішеннями Загальних Зборів акціонерів ПАТ “Укрнафта”, інформація про такі рішення в установленому законом порядку не оприлюднена”, - повідомили у пресслужбі “Укрнафти”.

У компанії відзначили, що СБУ вважає, що таким чином забезпечує передачу ПАТ “Укрнафта” до державної власності, однак чинним законодавством України цьому органу не надано таких повноважень.

Чим це загрожує

У ПАТ “Укрнафта” попередили, що оскільки “заблоковано здійснення усіх банківських розрахунків, через недопуск працівників до робочих місць, створено реальну загрозу своєчасності подання податкової звітності, загрозу своєчасному оформленню товаро-розпорядчих документів для потреб видобутку та виробництва, загрозу перебоїв у роботі 530 АЗС по усій території України.

Таким чином, йдеться у повідомленні, “виконувати доручення президента України і працювати 24/7 за таких умов – надто ускладнено”.

У ПАТ “Укрнафта” просять міністра оборони, як очільника відомства, якому передано контроль над роботою підприємства, “втрутитися в цю ситуацію, надати інформацію та припинити беззаконня, що дискредитує державу”.



“Впевнені, що Ви як адвокат в минулому, розумієте відвертість беззаконня та протиправність таких дій. Проте, в даному випадку, звертаємо Вашу увагу на це як особи, уповноваженої державою на здійснення функцій управління”, - звернулися до Олексія Резнікова у компанії.

Звинувачення СБУ та реакція “Укрнафти”

На офіційному сайті СБУ 9 листопада з’явилася інформація про забезпечення передачі до держвласності одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.



“Співробітники Служби безпеки здійснюють превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи одного з найбільших нафтопереробних заводів України та забезпечити його передачу до держвласності у робочому стані”, - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі СБУ додали, що правоохоронці “перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік” та інформацію “щодо можливих порушень для збільшення прибутку під час виготовлення пального”.



У ПАТ “Укрнафта” відповіли, що у 2022 році компанія у повному обсязі виконала поточні податкові зобов'язання, перерахувавши до бюджетів різних рівнів 18,2 млрд грн і не має заборгованості по сплаті податків, в тому числі по сплаті акцизного збору.

“В умовах воєнних дій компанія зберегла стабільний видобуток нафти, показники добового видобутку вдалося відновити до довоєнного рівня. Компанія повністю та без затримок виплачує заробітні плати, у тому числі мобілізованим співробітникам”, - наголосили в “Укрнафті”.

В компанії також нагадали, що “Укрнафта” та “Укртатнафта”, що володіє Кременчуцьким нафтопереробним заводом, це два різних суб'єкти господарювання. У зв’язку з цим від СБУ вимагають спростувати недостовірну інформацію.

Щодо подій в центральному офісі ПАТ “Укрнафти” офіційних повідомлень на сайті СБУ наразі не було.

Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, о 20:00 роботу центрального офісу "Укрнафти" заблокували.

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