Робота в Україні: кого шукають роботодавці та скільки готові платити

Фахівці будівельної галузі та далекобійники очолили рейтинг високооплачуваних професій в Україні.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами

Роботодавців очікують погіршення ситуації з кадрами / © pexels.com

Наразі в Україні найбільший дефіцит робітничі професії — продавців, водіїв, різноробів, вантажників, кухарів та барист. Тут медіанні зарплати становлять 42–55 тисяч гривень.

Про це пише Оbozrevatel.com з посиланням на дослідження ринку від OLX.

Серед лідерів за кількостю вакансій такі позиції: продавець, водій, різнороб, служба в силах оборони, вантажник, кухар, продавець-консультант, бариста.

Водночас серед професій, які збирають найбільше відгуків на одне оголошення, лідирують ті, що пов’язані з початковою кар’єрою або дистанційною роботою: менеджер інтернет-магазину, пакувальник, оператор чату, вакансії для студентів та початку кар’єри, різнороб, сторож, оператор ПК.

За даними платформи, у серпні 2025 року найвищі медіанні зарплати отримували фасадники та штукатури — 55 тисяч гривень. Трохи нижчий рівень доходів, близько 50 тисяч гривень, мали далекобійники, муляри та рихтувальники.

У діапазоні від 42 до 46 тисяч гривень зарплати плиточників, виконробів, малярів, рієлторів, автомалярів та будівельників.

Раніше повідомлялося, що у серпні 2025 року найвищий рівень медіанної заробітної плати зафіксовано у представників робітничих спеціальностей.

2025 року на українському ринку праці роботодавці стали набагато активніше шукати спеціалістів, ніж самі працівники готові пропонувати свої послуги. У Державній службі зайнятості назвали ті професії, де це найбільше відчувається.

