Робота в Україні: які вакансії найчастіше пропонують та скільки платять

В Україні зберігається загальна тенденція зростання зарплат та вакансій.

В Україні пропозицій щодо роботи відчутно побільшало, навіть виник дефіцит кадрів.

Про це сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

З її слів, щоденно актуальними є приблизно 50 тисяч вакансій. Це майже вдвічі більше, ніж 2023 року.

Жовтяк зазначила, що наразі деякі спеціалісти можуть не турбуватися щодо пошуку роботи, оскільки для них вистачає вакансій. Йдеться насамперед про:

продавців

бухгалтерів

водіїв

медиків

вантажників

кухарів

вчителів

вихователів

автослюсарів

психологів

токарів

швачок

електромонтерів

фармацевтів

Роботодавці також активно шукають будівельників, але з цим є певні проблеми: багато чоловіків виїхали або потрапили під мобілізацію, тому наразі попит перевищує пропозицію. Вже відчувається нестача кадрів — і найближчим часом проблема посилиться.

Щодо зарплат, то середній розмір виплат у вакансіях, які запропоновані на Єдиному порталі, складає 19 тисяч гривень.

"Проте є пропозиції для швачок, яким готові платити 45 100 гривень, для водіїв — 50 тисяч гривень", — сказала Юлія Жовтяк.

Раніше у Держпраці повідомили, що українські роботодавці повинні знову індексувати зарплати своїм співробітникам відповідно до рівня інфляції.

Крім того, в Україні планується підвищення пенсій. Збільшення планується вже від перших днів весни та загалом торкнеться 10 мільйонів українців.

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