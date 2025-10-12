ТСН у соціальних мережах

Робота є, бажаючих — нуль: названо топ-10 професій, які українці повністю ігнорують

Хоча ринок праці в Україні динамічний, існують десятки вакансій, які залишаються повністю проігнорованими.

Робота

Робота / © pexels.com

В Україні, попри наявність вакансій, немає жодного попиту серед шукачів роботи. До списку потрапили 10 спеціальностей — від вузькопрофільних робітничих до медичних та урядових посад, на які з початку року не надійшло жодного резюме.

Про це пише Державна служба зайнятості.

Експерти пояснюють, що головна причина такого «ігнорування» — у специфічності та високих вимогах до кандидатів. Більшість цих професій потребують вузькопрофільної технічної освіти, тривалої підготовки, специфічних навичок або допусків, що різко звужує коло потенційних претендентів. У підсумку, попри потребу роботодавців, на ринку праці виникає дефіцит відповідних кадрів.

Топ-10 «проігнорованих» професій: повний список

Ось перелік спеціальностей, на які з початку 2025 року не було подано жодної заявки:

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів (40 вакансій) — фахівець, що забезпечує безпечну роботу ескалаторів у метро, ТРЦ та інших місцях.

Машиніст автомотриси (24 вакансії) — залізничник, який керує самохідним вагоном для локальних перевезень.

Помічник майстра з оброблення волокна та перемотування нитки (16 вакансій) — спеціаліст, що обслуговує ткацьке та в’язальне обладнання.

Сажотрус (14 вакансій) — фахівець із чищення та обслуговування димоходів і систем опалення.

Монтувальник сцени (14 вакансій) — працівник, що збирає сценічні конструкції та декорації для вистав і концертів.

Лікар-хірург-проктолог (колопроктолог) (13 вакансій) — вузькопрофільний медик, що лікує захворювання товстої та прямої кишки.

Урядовий уповноважений (12 вакансій) — державна посада для реалізації антикорупційної політики, реформ тощо.

Оцінювач професійної кваліфікації (11 вакансій) — спеціаліст, що проводить оцінку знань та навичок працівників для підтвердження їхньої кваліфікації.

Науковий співробітник у сфері бібліотечної справи (11 вакансій) — фахівець, що займається науковою діяльністю в бібліотеках та інформаційних центрах.

Машиніст пересувного бетонозмішувача (10 вакансій) — оператор будівельної техніки.

Нагадаємо, проте, найбільше роботодавцям бракує фахівців робітничих та педагогічних спеціальностей: лідерами за кількістю вакансій стали електромонтери, асистенти вчителів, слюсарі-сантехніки та слюсарі-ремонтники. Також значний попит спостерігається на офіціантів, токарів та операторів верстатів з програмним керуванням.

