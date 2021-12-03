Робота за кордоном: стало відомо, скільки українців цьогоріч поїхали на заробітки

Робота за кордоном: стало відомо, скільки українців цьогоріч поїхали на заробітки

У 2021 році українських заробітчан стало на 11% більше, ніж два роки тому.

Цьогоріч понад один мільйон 160 тисяч українців поїхали на заробітки за кордон. Це на 11% більше, ніж два роки тому. Але лише 9% опитаних зовнішніх трудових мігрантів хочуть виїхати з України назавжди. Такі результати оприлюднила представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мідловець.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 3 грудня.

Так, за її даними, найбільше охочих їдуть із Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Херсонської та Львівської областей. Водночас не хотіли б працювати за кордоном жителі Київської області.

Зокрема, неофіційно українців працює за кордоном приблизно 42%, у 2019 році таких було 30%.

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