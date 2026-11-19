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Про це йдеться у матеріалі "Бізнес. Цензор", присвяченому діяльності австрійської банківської групи в Росії.

Зокрема, французька Société Générale продала свій російський Росбанк ще у травні 2022 року, зазнавши збитків на близько 3,2 млрд євро. Британський HSBC завершив продаж російського підрозділу у травні 2024 року, а американський Citi - у лютому 2026-го.

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На тлі інших західних банків, які досі залишаються в Росії, фінансова залежність Raiffeisen від російського ринку є показовою. У 2025 році російський бізнес забезпечив італійському UniCredit близько 6% операційного прибутку, тоді як RBI - близько 39%.

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Лише за перше півріччя 2026 року російський підрозділ Raiffeisen приніс австрійській групі близько 550 млн євро прибутку.

Як зазначає видання, продовження роботи банку відповідає фінансовим інтересам не лише RBI, а й Кремля, для якого Raiffeisen залишається одним із небагатьох каналів доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Така позиція австрійської групи дедалі частіше стає предметом публічної критики в Україні. Зокрема, політичний експерт та блогер Олексій Голобуцький наголошує, що після майже п'яти років повномасштабної війни чергові заяви банку про наміри залишити Росію вже не можуть бути виправданням. Він виступає за посилення суспільного тиску на банк, зокрема через репутаційні механізми та бойкот.

За оцінкою B4Ukraine та BankTrack, від початку повномасштабного вторгнення Raiffeisen сплатив до російського бюджету близько 2,1 млрд євро податків.

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Раніше ЗМІ звертали увагу на те, що небажання керівництва RBI продавати російські активи зі значним дисконтом є одним із чинників затягування виходу банку з РФ. При цьому журналісти "Схем" задокументували проведення російським Raiffeisen платежів, пов'язаних із державним оборонним замовленням РФ.

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