Роман Анзін: Попри війну, українська металургія має потенціал для відновлення

До початку повномасштабного вторгнення частку металургійного сектору припадало близько 10-12% ВВП України, країна входила у ТОП 10 світових виробників.

Проте з початком війни українська металургія зазнала значних втрат. За даними уряду, понад 50% металургійних підприємств було або зруйновано, або окуповано. Відновлення значення української металургії у світі вимагатиме більш гнучких і сучасних підходів. Про це у своїй колонці розповів генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін.

На думку експерта, ключовим викликом для України є не відновлення старих гігантів, а створення нових, більш інноваційних виробництв. Результатом цього буде диверсифікація виробленої в країні продукції: нових типів металу для таких галузей як автомобільна промисловість та будівництво, а також металічних виробів, які зараз переважно імпортуються.

Важливо в першу чергу боротися за домінування українських виробників на внутрішньому ринку, що буде базою для розвитку експорту, переконаний Анзін. Розвиток внутрішнього ринку через масштабні інфраструктурні проекти з відбудови країни після війни може стати потужним драйвером попиту на металопродукцію.

Виробники і національні мережі металоцентрів мають бути готові задовольнити попит у якісній продукції широкого асортименту у всіх регіонах України, підсумовує Анзін.

Роман Анзін — генеральний директор компанії VARTIS, понад 10 років досвіду корпоративного управління. VARTIS — український оператор ринку металопрокату, провідний український металотрейдер.