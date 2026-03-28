Росія більше не очікує падіння економіки: що рятує окупантів

Росія не планує суттєво знижувати прогноз економічного зростання на 2026 рік, адже через війну в Ірані зростають доходи від нафти.

Про це пише Bloomberg.

За даними трьох джерел, які знайомі з обговореннями, Міністерство економіки не очікує серйозних змін у прогнозі зростання ВВП на рівні 1,3% під час квітневого оновлення. Це різко відрізняється від настроїв, які були ще місяць тому.

У Росії також обговорювали можливість знизити базову ціну на нафту, яка закладена в бюджетному правилі та використовується для розподілу додаткових доходів. Йдеться про зменшення показника від 59 доларів за барель до 45–50 доларів. Такий варіант розглядали через підготовку до ймовірного тривалого періоду низьких цін на нафту.

«Росія виявилася серед тих, хто отримав вигоду, бо перебої з постачанням з Перської затоки спричинили зростання цін понад 100 доларів за барель. Вартість російської нафти Urals досягла найвищого рівня за останні чотири роки. Зокрема, й США пом’якшили частину санкцій на її продаж, щоб підтримати стабільність глобальних постачань», — зазначили у медіа.

Доходи Росії від нафти та газу сягнули максимуму

Кремль отримує найбільші доходи від експорту нафти від часу, що настав одразу після вторгнення до України, користуючись ситуацією навколо війни на Близькому Сході. Зростання цін і послаблення санкцій сприяли як здорожчанню російської нафти, так і збільшенню обсягів її постачання.

Москва також виграє від розширення та подовження дії тарифного винятку США, який дозволяє покупцям купувати російську нафту, завантажену до 12 березня. Це стимулювало зростання постачань до Індії, попри глобальний дефіцит доступних вантажів, що підняв ціну флагманського сорту Urals вище за еталонний Brent на умовах поставки до Південної Азії.

Водночас Європейська комісія відмовилася від планів подати 15 квітня законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти, як це передбачалося раніше, у контексті війни Росії проти України.

Разом із тим, за словами представника ЄС, якого цитує Reuters, ініціативу не скасовано — її представлять пізніше, вже після середини квітня, з огляду на поточну геополітичну ситуацію.