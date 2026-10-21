Росія б’є по енергетиці та експорту: західні експерти шокували прогнозом для економіки України

Економіка України на межі виживання / © Колаж ТСН.ua

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Економічні перспективи України погіршуються через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, промисловість і порти. Експерти попереджають, що п’ятий воєнний зимовий сезон стане серйозним випробуванням для країни, а подальше зростання економіки дедалі більше залежатиме від підтримки партнерів.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на прогноз Віденського інституту міжнародних економічних досліджень.

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Як змінився прогноз для економіки України

Інститут знизив очікуване зростання української економіки 2026 року до 0,6%. У попередньому прогнозі, оприлюдненому влітку, фахівці очікували показника, вищого на 0,4 відсоткового пункту.

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Прогноз на 2027-й також переглянули в бік зниження — до 2,1%. Проте цей сценарій можливий лише за умови, що Україна й надалі отримуватиме достатню фінансову та військову підтримку з-за кордону. Експерти зауважують, що впевненість у такій допомозі стає меншою.

«П’ятий воєнний зимовий сезон, ймовірно, стане для України серйозним випробуванням», — заявила експертка інституту з питань України Ольга Піндюк.

Російські атаки б’ють по експорту та промисловості

Під російськими ударами опиняються енергетичні об’єкти, критична інфраструктура та портові потужності на Чорному морі. Це позначається на роботі підприємств і можливостях України продавати продукцію за кордон.

За даними інституту, в серпні експорт зерна скоротився на 70% порівняно з липнем. Значних втрат зазнає і металургійна промисловість. Додатковими перешкодами для економіки залишаються висока інфляція та дорогі кредити.

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Чи має Росія гроші на продовження війни

Попри економічні проблеми Росія, за прогнозом інституту, також демонструватиме повільне зростання: 0,6% 2026 року та 1,3% — 2027-го.

Однак експерт із російської економіки Василь Астров вважає, що Володимир Путін і наступного року не матиме серйозних труднощів із фінансуванням війни проти України. За його оцінкою, російська держава зможе й надалі позичати кошти у внутрішніх банків.

Водночас українські удари по російських нафтопереробних заводах спричинили паливні проблеми та посилили інфляційний тиск у РФ. Москва запровадила заборону на експорт пального, через що країна отримує менше вигоди від високих світових цін. Російська промисловість також потерпає від західних санкцій.

Що ще тисне на українську економіку

Російські удари по підприємствах, складах і транспортній інфраструктурі створюють ризики не лише для виробництва, а й для державних доходів. В аналітичному огляді ТСН.ua ризики для бізнесу та бюджету розглядали на тлі атак на промислові об’єкти та логістичні вузли. Наслідки руйнувань можуть позначатися на роботі підприємств, зайнятості та податкових надходженнях.

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Фінансові можливості держави обмежують і проблеми з виконанням бюджету. Мінфін повідомляв про мільярди гривень без фінансування: за дев’ять місяців 2026 року бюджет недоотримав 50 млрд грн запланованих доходів. Найбільші труднощі виникають тоді, коли через брак коштів доводиться визначати пріоритети між поточними потребами та підготовкою до зими.

Окремим викликом залишається енергетика, від стабільної роботи якої залежать підприємства, транспорт і повсякденне життя людей. Аналітики ISW вважають, що Росія могла раніше почати бити по енергетиці, щоб скористатися періодом до посилення українського захисту від балістичних ракет і реактивних дронів. Нові пошкодження енергетичних об’єктів можуть додатково ускладнити роботу бізнесу в холодний сезон.

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