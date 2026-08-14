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Росія б’є по складах і логістиці: що буде з цінами в Україні
Руйнування збільшують витрати ритейлу й логістичних компаній, частину яких бізнес може закласти у роздрібні ціни.
Ціни на деякі товари в Україні можуть зрости через дорожчу логістику, резервні склади й відновлення після російських ударів.
Про це ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» зазначив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.
З його слів, уряд не вжив достатніх превентивних заходів для захисту української логістики від нової хвилі ударів.
«Державні структури могли заздалегідь попередити логістичні компанії та ритейл про ризик атак і закликати розосередити товарні запаси, щоб зменшити можливі втрати», — сказав він.
Кущ прогнозує, що після ударів логістика буде змушена переходити на роботу «з коліс», відмовляючись від великих центрів зберігання товарів. Це збільшить логістичні витрати, а відтак — і кінцеві ціни для споживачів.
«Товар буде, але він коштуватиме значно дорожче», — додав він.
Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що серпень 2026 року обіцяє новий ціновий удар по гаманцях.
Зі слів експерта, хліб стабільно додає в ціні близько 2% щомісяця. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2026 року покупці побачать на цінниках плюс 10% порівняно із серпневою вартістю.
Уже від вересня виробники почнуть закладати у вартість зростання витрат на корми та електроенергію. Як наслідок — здорожчання свинини, яловичини та курятини до 10%.