Росія б’є по складах і логістиці: що буде з цінами в Україні

Продукти здорожчають / © Associated Press

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Ціни на деякі товари в Україні можуть зрости через дорожчу логістику, резервні склади й відновлення після російських ударів.

Про це ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» зазначив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

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З його слів, уряд не вжив достатніх превентивних заходів для захисту української логістики від нової хвилі ударів.

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«Державні структури могли заздалегідь попередити логістичні компанії та ритейл про ризик атак і закликати розосередити товарні запаси, щоб зменшити можливі втрати», — сказав він.

Кущ прогнозує, що після ударів логістика буде змушена переходити на роботу «з коліс», відмовляючись від великих центрів зберігання товарів. Це збільшить логістичні витрати, а відтак — і кінцеві ціни для споживачів.

«Товар буде, але він коштуватиме значно дорожче», — додав він.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що серпень 2026 року обіцяє новий ціновий удар по гаманцях.

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Зі слів експерта, хліб стабільно додає в ціні близько 2% щомісяця. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2026 року покупці побачать на цінниках плюс 10% порівняно із серпневою вартістю.

Уже від вересня виробники почнуть закладати у вартість зростання витрат на корми та електроенергію. Як наслідок — здорожчання свинини, яловичини та курятини до 10%.

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