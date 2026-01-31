Російська нафта / © ТСН.ua

Сполучені Штати пропонують відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт до цієї країни російської нафти. Таким чином Росія може втратити ключовий ринок збуту сировини, яка є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.

Про такі наміри Вашингтона повідомляє Reuters з посиланням на три поінформовані джерела.

Агентство наголошує, що спроби США постачати венесуельську нафту в Індію відбуваються на тлі прагнення скоротити доходи від російської нафти, які фінансують війну РФ проти України.

Після захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро Вашингтон почав керувати урядом Каракаса та планує контролювати нафтову промисловість Венесуели на невизначений термін.

Джерела не надали подробиць щодо того, чи буде венесуельська нафта продаватися зовнішніми торговими компаніями, чи її продаватиме безпосередньо державна нафтова компанія Венесуели PDVSA.

Індія стала основним покупцем російської нафти після того, як вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до запровадження західних санкцій, які знизили її ціну.

Індія пообіцяла скоротити закупівлі російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив тарифи, пов’язані з цією діяльністю.

Два джерела Reuters повідомили, що Індія готується скоротити імпорт російської нафти до рівня менше одного мільйона барелів на день.

У січні постачання нафти з РФ становило близько 1,2 мільйона барелів на добу, і, за прогнозами, знизиться приблизно до 1 мільйона барелів на добу в лютому та 800 000 барелів на добу в березні, повідомило одне з джерел.

Друге джерело заявило, що очікується, що цей імпорт зрештою знизиться приблизно до 500 000-600 000 барелів на добу, що допоможе країні укласти торговельну угоду зі Сполученими Штатами.

Індійські нафтопереробні заводи уже закуповують більше нафти з країн Близького Сходу, Африки та Південної Америки, щоб компенсувати падіння імпорту російської нафти.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоносіїв 2025 року знизилися на 20% через санкції США, зростання знижок на Urals та падіння світових цін на нафту.