Росія отримала від Європи більше грошей, ніж Україна

Євросоюз надавав підтримку РФ, купуючи російську нафту / © ТСН.ua

Євросоюз витратив на придбання нафти, газу та інших товарів із Росії більше грошей, ніж надав допомоги Україні для захисту від держави-агресорки.

Таку заяву міністерки закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оприлюднено на сайті Єврокомісії.

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Євросоюз надав Україні допомогу у розмірі 187 млрд євро.

У той же час країни ЄС імпортували російську нафту і газ на суму 201 млрд євро. А загальний обсяг імпорту з держави-агресорки до Євросоюзу від лютого 2022 року сягає 311 млрд євро.

Очільниця МЗС Швеції назвала ганьбою для ЄС те, що Україна отримала на 124 млрд євро меншу підтримку, ніж Росія.

«Я неодноразово заявляла про необхідність збільшення підтримки України і посилення тиску на Росію, але правда полягає в тому, що підтримка України недостатньо велика, в той час як підтримка Росії — занадто велика», — сказала Мальмер Стенергард.

Шведська міністерка вважає, що посилення допомоги Україні варто було б розпочати із конфіскації та передавання Україні російських заморожених активів, які зберігаються у Європі.

Нагадаємо, комісар Єврокомісії з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс шокував зізнанням, чому європейська допомога Україні не змінює перебіг війни.