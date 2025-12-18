Російська економіка під час війни в Україні / © ТСН.ua

Росія роками розплачуватиметься за вторгнення в Україну, навіть якщо б бойові дії закінчилися завтра. Кремль закриває зростаючу діру у військовому бюджеті дедалі дорожчими позиками.

Про це пише видання Bloomberg.

Дефіцит бюджету держави-агресорки збільшився на тлі зростання військових витрат на 30-60% та падіння доходів від сировинних товарів, зокрема від нафти та газу.

Після вичерпання резервних фондів влада РФ різко наростила випуск облігацій федеральної позики. У 2025 році їх розмістили на 7,9 трлн рублів — це більше, ніж у піковий період пандемії COVID-19.

Гроші для бюджету залишаються дорогими: ключова ставка Центробанку РФ рік тому сягала рекордних 21%, зараз — 16,5%. Відсоткові виплати вже «зашиті» в майбутні бюджети й не підлягають швидкому скороченню.

Витрати на обслуговування боргу зараз становлять вдвічі більшу частку від загальних витрат, ніж до війни, і в номінальному вираженні вже перевищують бюджетні асигнування на охорону здоров’я та освіту. Починаючи з наступного року, вони перевищать сукупні державні витрати на охорону здоров’я та освіту, піднявшись до четвертої за величиною статті бюджету поряд із національною безпекою.

Якщо витрати на борг зростуть раніше, ніж буде заплановано бюджет, уряду доведеться скорочувати витрати в інших сферах, щоб уникнути збільшення дефіциту.

Хоча нині борг РФ відносно ВВП формально невеликий, урядовий прогноз передбачає його зростання понад 20% у 2027 році та майже до 70% до 2042-го.

Нагадаємо, у Кремлі приховують катастрофічний стан російської економіки, яка опинилася за півкроку від рецесії — економічного спаду, що пов’язаний із падінням внутрішнього валового продукту.