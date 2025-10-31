- Дата публікації
Росія стане боржником Китаю: у Кремлі готують позику — Reuters
Російська влада намагається залатати гігантську діру в бюджеті державною позикою в китайських юанях.
Уряд Росії вперше розмістить державний борг у китайських юанях, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який за підсумками року вп’ятеро перевищить початковий план.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ять знайомих із ситуацією джерел.
Російський Мінфін планує випустити юаневі облігації на внутрішньому ринку на загальну суму 300-400 млрд рублів (до 5 мільярдів доларів).
Цінні папери будуть розміщені на Московській біржі і матимуть термін погашення від 3 до 10 років.
Одне з джерел агентства повідомило, що угода може відбутися наприкінці грудня. Мінфін РФ розраховує на широке коло інвесторів — від фізичних осіб до банків та керуючих компаній.
Російська влада понад 10 років намагалася випустити юаневі облігації в Китаї, але домовитися про умови з Пекіном так і не вдалося. Центробанк КНР дозволяє розміщувати лише панда-бонди, гроші яких не можна виводити за межі Китаю.
За словами джерел Reuters, російський Мінфін уже провів зустрічі з потенційними покупцями, рекламуючи юаневі облігації. Співрозмовник агентства у відомстві підтвердив, що борг у юанях готується і незабаром про нього буде оголошено офіційно.
Нагадаємо, звіти американської та європейської розвідки свідчать, що Китай продовжує постачати критично важливі компоненти для російських безпілотників.