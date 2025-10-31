Китайські юані / © politeka.net

Уряд Росії вперше розмістить державний борг у китайських юанях, щоб покрити дефіцит федерального бюджету, який за підсумками року вп’ятеро перевищить початковий план.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на п’ять знайомих із ситуацією джерел.

Російський Мінфін планує випустити юаневі облігації на внутрішньому ринку на загальну суму 300-400 млрд рублів (до 5 мільярдів доларів).

Цінні папери будуть розміщені на Московській біржі і матимуть термін погашення від 3 до 10 років.

Одне з джерел агентства повідомило, що угода може відбутися наприкінці грудня. Мінфін РФ розраховує на широке коло інвесторів — від фізичних осіб до банків та керуючих компаній.

Російська влада понад 10 років намагалася випустити юаневі облігації в Китаї, але домовитися про умови з Пекіном так і не вдалося. Центробанк КНР дозволяє розміщувати лише панда-бонди, гроші яких не можна виводити за межі Китаю.

За словами джерел Reuters, російський Мінфін уже провів зустрічі з потенційними покупцями, рекламуючи юаневі облігації. Співрозмовник агентства у відомстві підтвердив, що борг у юанях готується і незабаром про нього буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, звіти американської та європейської розвідки свідчать, що Китай продовжує постачати критично важливі компоненти для російських безпілотників.