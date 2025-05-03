Росія стоїть на порозі кризи: українська розвідка розкрила подробиці

Економічна криза у Росії / © РИА Новости

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Через необхідність фінансувати криваву війну проти України в економіці Російської Федерації посилилися негативні тенденції. Держдума РФ змушена переглянути показники бюджету, в якому виник дисбаланс дохідної та видаткової частин.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

За інформацією української розвідки, дефіцит бюджету РФ буде збільшено на 250% — з 12 до 42 мільярдів доларів США.

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Росія сподівається на нафту

При цьому, як зауважили у СЗРУ, міністерство фінансів РФ декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП — на рівні 2,5%, пояснюючи свою логіку очікуваним «збільшенням ненафтогазових доходів».

«Міністр фінансів [Російської Федерації] замовчує той факт, що дохідна частина бюджету РФ більш ніж на 30% залежить від експорту російської нафти. За перший квартал 2025 року нафта марки Urals суттєво втратила в ціні», — йдеться у повідомленні.

В українській розвідці зазначили, що на сьогодні вартість російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливається на рівні 47-­49 дол. США за барель, тоді як у бюджет закладалася вартість на рівні 69,7 доларів за барель.

«Падіння нафтогазових доходів РФ у річному вираженні може становити до 30%, або 30–40 мільярдів доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету РФ на цей рік», — наголосили у СЗРУ.

Зростання податків в РФ

Українська розвідка відзначила також небувале зростання податкового тиску на бізнес у Росії.

«Для нормалізації ситуації в економіці уряд рф запланував збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб на 180%, податку на прибуток підприємств — на 110%, а податку на додану вартість — на 17%», — йдеться у повідомленні.

У СЗРУ додали, що уже тепер до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії перебувають на межі банкрутства, а до кінця року цей показник може зрости до 50%.

Яка інфляція у державі-агресорці

Ще одним прикладом маніпулювання офіційною статистикою в державі агресорці українська розвідка назвала ситуацію з рівнем інфляції.

«Російський уряд закладає показник на рівні 7,6%, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в Росії перевищує 20%», — наголосили в СЗРУ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-27 роки, за яким уряд РФ збільшить витрати за статтею «національна оборона» до нового рекорду — 13,49 трлн рублів.