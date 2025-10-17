Центральні банки Китаю та Росії активно нарощують золоті запаси / © Pixabay

Ціни на золото знову оновили історичний максимум. Зростання триває вже п’яту сесію поспіль. Золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах світових центробанків, обійшовши євро.

Про це пише видання The Independent.

«Ціна на золото продовжила зростання до нового рекордного максимуму, оскільки інвестори звернулися до цього безпечного активу через торговельну напруженість між США та Китаєм та припинення роботи уряду США, а перспективи зниження процентних ставок ще більше підвищили попит», — зазначають журналісти.

Пекін і Москва активно переводять свої валютні резерви з долара США у золото, прагнучи зменшити залежність від американської валюти. Це стало ключовим фактором поточного зростання вартості дорогоцінного металу, який від початку року здорожчав більш ніж на 50%.

Міжнародний валютний фонд повідомляє, що запаси золота центральних банків країн із ринками, що розвиваються, збільшилися на 161% від 2006 року та сягнули близько 10 300 тонн. Для порівняння — упродовж півстоліття до 2005 року зростання становило лише 50%.

На тлі цих процесів світові ціни на золото у середу вперше перевищили 4100 доларів США (169 тисяч грн) за унцію, встановивши історичний рекорд. Попит з боку центральних банків і приватних інвесторів призвів до загального зростання на понад 50% лише 2025 року.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що США запровадить новий тариф у 100% «поверх будь-якого» чинного тарифу на китайські товари.

Причиною запровадження додаткових мит на експорт з Китаю Трамп назвав його агресивну позицію у питаннях торгівлі. Трамп стверджує, що Китай надіслав всьому світу «надзвичайно ворожий лист, в якому заявив, що від 1 листопада 2025 року він запровадить масштабний експортний контроль практично на всі товари». За словами Трампа, Китай також хоче взяти під експортний контроль деякі товари, які не виробляються ним.

Президент заявив, що у відповідь на таку політику Китаю США запровадять додатковий тариф 100% на китайські товари. Крім того, Трамп анонсував, що від 1 листопада США запровадять експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Раніше Китай оголосив про посилення правил експорту рідкісноземельних елементів, які використовуються для виготовлення смартфонів, автомобілів та іншої техніки. Зазначимо, експортний контроль Китай запроваджує не вперше — до цього країна посилила правила експортного контролю після підвищення тарифів на китайські товари у січні 2025 року.