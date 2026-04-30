У квітні Сили оборони України завдали щонайменше дев’ятьох ударів по підприємствах нафтопереробної промисловості РФ. Це призвело до рекордного падіння продуктивності російських НПЗ.

Про це пише видання Bloomberg.

За оцінками аналітичної компанії OilX, удари українських дронів скоротили середню продуктивність російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником від грудня 2009 року.

Падіння темпів переробки сирої нафти створює тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного пального.

Менші обсяги переробки обмежують можливості Росії нарощувати видобуток нафти, який протягом місяців залишався значно нижчим за квоту ОПЕК+.

Однак як показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg, у квітні Росія збільшила експорт нафти морським транспортом, оскільки українські атаки на порти зменшилися. Та це може бути короткочасним пожвавленням, якщо Україна відновить ці атаки найближчим часом.

Україна також посилила свої атаки на російську нафтопровідну мережу, завдавши у квітні ударів щонайменше по п’яти насосних станціях. Хоча це перегукується з ударами кінця 2024-го та 2025 років, Сили оборони завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях глибоко всередині РФ, а не по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи поблизу західних кордонів країни.

Та оскільки російська мережа внутрішніх трубопроводів, найдовша у світі та спроєктована під час Холодної війни, вона відносно стійка до військових дій. Росіяни зуміли перенаправити потоки нафти з пошкоджених об’єктів, і наразі атаки не мали тривалого впливу на внутрішні постачання.

Загалом, за підрахунками Bloomberg, у квітні Сили оборони України завдали щонайменше 21 удару по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Нагадаємо, протягом квітня українські безпілотники тричі прицільно атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе.

