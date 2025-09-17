Путін втрачає прибуток від нафти / © ТСН.ua

Минулого тижня середньодобовий морський експорт сирої нафти з Росії впав на 934 тисячі барелів (22,7%). Внаслідок цього держава-агресорка недорахувалась майже $400 млн доходів від продажу нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що падіння обсягів експорту російської нафти стало найзначнішим від липня 2024 року. Про це свідчать дані про рух суден.

За тиждень до 14 вересня в російських портах було завантажено 29 танкерів, натомість тижнем раніше — 38.

Причиною падіння експорту стали удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі на Балтиці.

Зокрема, вивезення нафти з порту Усть-Луга, де безпілотники атакували три насосні станції, що обслуговують термінал, зменшилося наполовину. А експорт із Приморська, де було пошкоджено два танкери, взагалі на певний час було припинено.

Падіння експортних постачань сталося попри те, що обстріл нафтопереробних заводів призвів до скорочення виробництва палива, вивільнивши додаткові обсяги сирої нафти для вивезення з країни.

Але удари дронів по портовій та транспортній інфраструктурі скоротили експортні потоки, а також змусили «Транснефть» обмежити обсяги нафти у сховищах та попередити виробників, що їм доведеться зменшити видобуток у разі погіршення ситуації.

Ціна нафти Brent минулого тижня коливалася близько $67 за барель, але російська Urals з балтійських портів відвантажувалася в середньому по $54,03, а з чорноморських — по $54,19 за барель.

У результаті сукупна вартість тижневого експорту знизилася приблизно на $372 млн (22%), що стало найбільшим падінням від листопада минулого року.

Нагадаємо, 12 вересня ударні дрони Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт «Приморськ», розташований у Фінській затоці Балтійського моря. Держава-агресорка вимушена припинити експорт нафти через цей термінал.