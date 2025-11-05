ТСН у соціальних мережах

Росіяни скинули п'ять КАБів на вугільні підприємства на Донеччині: що відомо

Наразі підприємства не функціонують.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Шахта.

Шахта. / © Associated Press

Російська окупаційна армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Сталося п'ять авіаударів керованими авіабомбами. Минулося без загиблих та постраждалих.

Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики.

За даними відомства, внаслідок авіаударів зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі? пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.

«Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури», - заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, 30 жовтня російські війська атакували Слов’янську ТЕС на Донеччині керованими авіабомбами. Загинуло двоє енергетиків — Сергій Дяченко та Михайло Григорьєв. П’ятеро працівників станції дістали поранення.

