- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни скинули п'ять КАБів на вугільні підприємства на Донеччині: що відомо
Наразі підприємства не функціонують.
Російська окупаційна армія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області. Сталося п'ять авіаударів керованими авіабомбами. Минулося без загиблих та постраждалих.
Про це заявили у пресслужбі Міністерства енергетики.
За даними відомства, внаслідок авіаударів зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі? пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують.
«Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури», - заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук.
Нагадаємо, 30 жовтня російські війська атакували Слов’янську ТЕС на Донеччині керованими авіабомбами. Загинуло двоє енергетиків — Сергій Дяченко та Михайло Григорьєв. П’ятеро працівників станції дістали поранення.