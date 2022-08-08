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Росія через санкції почала розбирати свої літаки на запчастини - Reuters

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Росія через санкції почала розбирати свої літаки на запчастини - Reuters

Фото: Associated Press

Російські авіакомпанії через західні санкції почали розбирати деякі свої літаки на запчастини.

Російська державна компанія "Аерофлот" почала розбирати деякі свої літаки, щоб відремонтувати інші. 

Про це пише Reuters. 

За даними видання, російський уряд порадив авіакомпаніям розібрати деякі літаки, щоб відремонтувати інші. Таким чином за розрахунками РФ, компанії зможуть експлуатувати літаки іноземного виробництва до 2025 року. 

"Принаймні один російський Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, які експлуатує Аерофлот, наразі розбираються на запчастини", - повідомило видання джерело, знайоме з ситуацією.

Також зібрані в Росії літаки Sukhoi Superjet також сильно залежать від іноземних запчастин. 

"Двигун уже зняли з одного Superjet, щоб інший Superjet міг продовжити політ", - повідомляє джерело видання. 

Західне джерело в авіаційній промисловості заявило, що знищення російських літаків – це лише питання часу.

Західні джерела вважають, що протягом року після набуття чинності санкцій зберегти сучасні реактивні літаки на озброєнні навіть для високорозвиненої та компетентної інженерної бази Росії буде складно.

Нагадаємо, Росія вкрала 400 пасажирських літаків, які коштують мільярди, та авіазапчастини до них

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