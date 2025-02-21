Росія готова віддати заморожені $300 млрд, але з цинічною умовою — Reuters

Світовий банк оцінив, що повоєнна реконструкція і відновлення України коштуватимуть 486 мільярдів доларів.

Росія може погодитися на використання активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у Європі, для відновлення України. Але водночас держава-агресорка наполягатиме, щоб частина грошей була витрачена на окуповані Росією українські території.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України 2022 року Сполучені Штати та їхні союзники заборонили операції з центральним банком і міністерством фінансів Росії, заблокувавши суверенні російські активи на суму 300–350 мільярдів доларів. Йдеться про переважно європейські, американські та британські державні облігації, що зберігаються в європейському депозитарії цінних паперів.

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Джерела Reuters на умовах анонімності повідомили, що під час переговорів між Росією та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії висловлювалася ідея використовувати велику частину заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

Рік тому Світовий банк оцінив, що повоєнна реконструкція і відновлення України коштуватимуть 486 мільярдів доларів.

2023 року "Велика сімка" заявила, що російські суверенні кошти залишатимуться замороженими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні.

У Кремлі стверджували, що плани використання цих коштів в Україні є пограбуванням.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пропонує використати заморожені активи РФ для фінансування допомоги Україні.

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