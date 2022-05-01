Росія хоче конфіскувати активи західного бізнесу в країні - спікер Держдуми

Напередодні Палата представників США ухвалила закон, який дозволяє передачу Україні заморожених активів російських компаній та громадян.

Російська Федерація у відповідь на заморозку активів на Заході з метою передачі їх Україні може конфіскувати активи західного бізнесу.

Про це повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін у Telegram.

"На економіку нашої країни це рішення не вплине. Вилучені яхти, вілли та інша власність заможних громадян і так не працювали на її розвиток.Заморожено також російські золотовалютні резерви на суму близько 300 млрд доларів", - пише він.

За його словами, "Центробанк" у відповідь заборонив іноземним інвесторам виводити кошти з фінансової системи Росії. Він говорить, що йдеться про понад 500 млрд доларів.

Спікер Держдуми зазначив, що російський бізнес сьогодні викуповує зарубіжні компанії, що працюють в Росії, і діє "цивілізовано" на відміну від Польщі, США і країн Балтії.

"У зв'язку з цим правильно відносно бізнесу, що знаходиться на території Російської Федерації, власники якого з недружніх країн, де приймаються подібні рішення, відповідати дзеркальними заходами: конфісковувати ці активи. А виручені від продажу кошти спрямувати на розвиток нашої країни", - зазначив Володін.

Нагадаємо, в ЄС заморозили активи російських і білоруських олігархів на майже 30 мільярдів євро.

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