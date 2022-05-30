Росія хоче уникнути дефолту: мінфін пропонує розраховуватися з власниками держоблігацій рублями

Росія має намір розраховуватися з власниками російських єврооблігацій за допомогою механізму, аналогічного схемі оплати російського газу в рублях. Інвестори повинні будуть відкривати рахунки в російських банках та давати доручення на купівлю валюти.
Платежі проводитимуться через Національний розрахунковий депозитарій.
Про це розповів міністр фінансів Росії Антон Силуанов виданню “Ведомости”.
“Як відбувається платіж за газ у рублях: нам зараховують валюту, тут вона за дорученням (покупця газу - ред.) змінюється на рублі, і таким чином відбувається розрахунок, – сказав Силуанов. – Механізм розрахунків щодо євробондів діятиме таким самим чином, тільки в інший бік”.
Росія буде здійснювати платежі за єврооблігаціями в рублях, які можна конвертувати в іншу валюту, сказав він. З його слів, єврооблігації, номіновані в євро, будуть виплачуватися в євро, оскільки Євросоюз не запровадив обмежень на виплати в євро.
Нагадаємо, інвестори, що вклали у російські облігації, вимагають визнати дефолт за бондами у квітні. Кредитори заявляють про необхідність виплат 1,9 млн доларів у вигляді додаткових відсотків за прострочений платіж.
Раніше стало відомо, що Росія звернулася до Бразилії з проханням про підтримку у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та групі провідних економік G20. Це допоможе їй протистояти санкціям через вторгнення в Україну.
Міжнародна рейтингова агенція S&P понизила кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до рівня SD, що означає “вибірковий дефолт”. Кредитний рейтинг у рублях залишився на рівні CC – дефолт ще не настав, але очікується, що він стане практично неминучим.
Агенція знизила рейтинг РФ в іноземній валюті після того, як російське Міністерство фінансів вперше від початку війни проти України та запровадження нових санкцій не змогло розплатитися по євробондах у доларах та перерахувало ці виплати в рублях.
Росія вже пережила дефолт 1998 року, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.
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