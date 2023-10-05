Росія хоче застосувати нову підступну тактику, щоб зірвати експорт українського зерна - МЗС Британії

Загарбники хочуть потопити кілька суден з зерном та звинуватити у цьому Україну.

Російські загарбники можуть атакувати цивільні судна з українським зерном, встановивши мінні загородження на підходах до чорноморських українських портів.

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Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії.

У Лондоні зазначили, що у Росії розробляють план потоплення судів з українським зерном у Чорному морі, але зробити це загарбники хочуть таємно. Після цього Росія у звичній для себе манері спробує перекласти всі відповідальність на Україну.

У МЗС Британії заявили, що ця інформація оприлюднюється навмисно, щоб зірвати підступні наміри російських загарбників. У Лондоні заявили, що продовжують уважно стежити за ситуацією у Чорному морі.

"Світ спостерігає — і ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії покласти провину за напади на Україну", — сказав британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що країна-агресор поки не збирається повертатись до зернової угоди.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна готова відкликати позови до СОТ щодо зернової суперечки, але є важлива умова.

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