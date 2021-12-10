Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими — Оператор ГТС

Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими — Оператор ГТС

Голова Оператора ГТС Сергій Макогон назвав питання транзиту газу через України політичним, а не економічним.

Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими, припускає голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Про це він заявив в інтерв’ю "Цензор. Нет".

Макогон звернув увагу, що за останні місяці посилився тиск на Україну за всіма напрямками:

припинення експорту енергетичного вугілля до України з РФ;

блокування експорту вугілля з Казахстану ;

; стягування російських військ до кордонів.

"З огляду на всі ці події не виключено, що буде припинено і транзит газу через Україну. Тоді вже будуть скинуті всі маски — це буде відкрита, нічим не обґрунтована, агресія. Я сподіваюсь, що до цього не дійде", — зазначив голова Оператора ГТС.

Він назвав питання транзиту газу через України політичним, а не економічним.

Макогон уточнив, що у разі такого сценарію ГТС технологічно сама по собі зможе працювати і на тих ресурсах, які вдалося закумулювати на зимовий період. Проте загалом для економіки України нестача ресурсу "стане великою проблемою".

Нагадаємо, що ціна газу для України перевищила 700 доларів, за рік блакитне паливо здорожчало в 4 рази

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