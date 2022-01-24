Росія може "створити нову Чечню" - Джонсон про ситуацію навколо України

Росія може "створити нову Чечню" - Джонсон про ситуацію навколо України

За словами Джонсона, є велика ймовірність вторгнення РФ до України, однак Захід повинен все зробити, аби цього не сталося.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення РФ нібито "не неминуче" і що військовий конфлікт може стати для президента Росії Володимира Путіна "новою Чечнею".

Про це він сказав Reuters.

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"Нам також необхідно донести повідомлення про те, що вторгнення до України для Росії буде болючою, насильницькою і кривавою справою, і я думаю, що дуже важливо, щоб люди в Росії розуміли, що це може бути нова Чечня", - сказав Джонсон.

Він також зазначив, що питання безпеки України він пізніше обговорить з іншими світовими лідерами.

Про те, чи існує загроза вторгнення РФ до україни, прем'єр Великої Британії сказав, що є велика ймовірність, однак Захід повинен зробити все можливе, щоб її відвернути.

"Звичайно, існує дуже, дуже велика кількість російських військ, і ми повинні вжити необхідних заходів", – заявив Джонсон.

Варто зазначити, через загрозу вторгнення військ Росії Рада національної безпеки і оборони України збирається на екстрене засідання на понеділок, 24 січня.

Тим часом країни закликають своїх дипломатів покидати Україну. Так, Австралія слідом за США та Британією заявила, що "евакуює" родини дипломатів із Києва.

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