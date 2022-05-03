В Росії може настати дефолт вже 4 травня – Bloomberg

В Росії може настати дефолт вже 4 травня – Bloomberg

У Росії залишається доба, щоб провести виплати за двома іноземними облігаціями й уникнути дефолту в боротьбі з санкціями.

Так, у середу, 4 травня, спливає пільговий період для переказу 650 млн дол. купонних та основних платежів після того, як на початку квітня кошти були заблоковані через спробу здійснити транзакцію в рублях.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням, перший за понад 100 років дефолт Росії за зовнішнім боргом виглядав неминучим доти, допоки Міністерство фінансів РФ не повідомило, що кошти для погашення облігацій рухаються через фінансову систему.

"Однак доларам ще доведеться пройти останні етапи. Станом на другу половину дня 2 травня в Європі платежі ще не надійшли принаймні в одну з розрахункових палат. Ускладнення є результатом широких фінансових та економічних санкцій, накладених на Росію після її вторгнення до України. Вони включають санкції проти деяких найбільших кредиторів країни, арешт активів і заморожування валютних резервів країни", – розповіло джереловидання з Євросоюзу.

У матеріалі зазначається, що відлік до дефолту Росії стартував після того, як фінансовий конгломерат JPMorgan Chase & Co. припинив виплати за облігаціями за наказом Казначейства США. За кілька днів до дедлайну РФ скористалася внутрішніми доларовими запасами та повідомила, що переказала гроші іноземному платіжному агенту. Казначейство США схвалило транзакції, оскільки Росії довелося скористатися резервами, які могли бути використані на фінансування війни.

Водночас видання зауважує, навіть якщо платежі Росії дійдуть до адресата і держава уникне дефолту – "це буде тимчасовим перепочинком". Усе тому, що через кілька днів у Кремля настає новий термін сплати відсотків у доларах та євро за суверенними облігаціями.

Нагадаємо, 3 травня голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть нафтове ембарго, російські банки та суб’єкти дезінформації.

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