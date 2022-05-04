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Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно

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Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно

УНІАН

Росія намагалась продати Єгипту вкрадене в Україні зерно.

Судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн вкраденого в Україні зерна та прямувало до порту в Александрії. 

Про це повідомляє "Економічна правда". 

Судно "Матрос Позинич", яке входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації" завантажило в окупованому Криму 27 тис. тонн награбованого зерна та прямувало до Єгипту. 

 Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію. 

"За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти", – повідомив Ніколенко. 

У МЗС зазначили, що разом із правоохоронцями та міжнародними партнерами працюють для того, щоб покарати окупантів за розкрадання українського зерна. 

Нагадаємо, російські окупанти в Україні тероризують фермерів, змушуючи вступати до "колгоспів", скуповуючи задешево зерно або взагалі викрадаючи його. Ці дії загарбників є порушенням статей 31, 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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