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Росія напала на Україну - громадянам пояснили, що робити з комуналкою під час війни

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Росія напала на Україну - громадянам пояснили, що робити з комуналкою під час війни

УНІАН

У "Нафтогазі" рекомендують оплачувати комуналку за можливістю.

Після нападу Росії на мирні міста України запроваджено воєнний стан. Чимало людей евакуювалися зі своїх домівок до інших міст або змушені ховатися в укриттях. У такій ситуації комунальні платежі відходять на другий план, але у багатьох виникає питання, що під час війни з ними робити.

Що відбувається із комунальними платежами під час війни і чи буде нараховано пеню за несплату, пише "Сьогодні" з посиланням на експертів.

За словами, експертки з питань у галузі ЖКГ, засновниці ГО "УПС Життя в моєму місті" та очільниці ГО "Кирилівський Гай" Христини Ненно, платити за коммуналку, якщо такої змоги немає, не потрібно. Вона уточнила, що нині воєнний стан, усе заморожено і пені не буде.

"Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну", - сказала вона.

У "Нафтогазі", своєю чергою, повідомили, що поки не отримували офіційної інформації, але розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливістю.

"Ми розуміємо ситуацію в країні, але на даний час ми не отримали офіційну інформацію, щодо роботи платіжних систем чи банківських відділень. Не виключені тимчасові труднощі з оплатою комунальних послуг. Рекомендуємо оплачувати рахунки, по мірі можливості та залежно від ситуації", – відповіли у "Нафтогазі".

Також нагадали, що пеня і так не нараховується, оскільки в країні запроваджено та не скасовано карантин.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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