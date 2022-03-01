Росія напала на Україну - громадянам пояснили, що робити з комуналкою під час війни

Росія напала на Україну - громадянам пояснили, що робити з комуналкою під час війни

У "Нафтогазі" рекомендують оплачувати комуналку за можливістю.

Після нападу Росії на мирні міста України запроваджено воєнний стан. Чимало людей евакуювалися зі своїх домівок до інших міст або змушені ховатися в укриттях. У такій ситуації комунальні платежі відходять на другий план, але у багатьох виникає питання, що під час війни з ними робити.

Що відбувається із комунальними платежами під час війни і чи буде нараховано пеню за несплату, пише "Сьогодні" з посиланням на експертів.

За словами, експертки з питань у галузі ЖКГ, засновниці ГО "УПС Життя в моєму місті" та очільниці ГО "Кирилівський Гай" Христини Ненно, платити за коммуналку, якщо такої змоги немає, не потрібно. Вона уточнила, що нині воєнний стан, усе заморожено і пені не буде.

"Нехай думають, як вижити, допомогти військовим і відбудувати країну", - сказала вона.

У "Нафтогазі", своєю чергою, повідомили, що поки не отримували офіційної інформації, але розуміють ситуацію в країні і рекомендують оплачувати комуналку за можливістю.

"Ми розуміємо ситуацію в країні, але на даний час ми не отримали офіційну інформацію, щодо роботи платіжних систем чи банківських відділень. Не виключені тимчасові труднощі з оплатою комунальних послуг. Рекомендуємо оплачувати рахунки, по мірі можливості та залежно від ситуації", – відповіли у "Нафтогазі".

Також нагадали, що пеня і так не нараховується, оскільки в країні запроваджено та не скасовано карантин.

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