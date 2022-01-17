Росія не дає Європі газ: постачання “Газпрому” до ЄС зменшилося майже вдвічі

Росія не дає Європі газ: постачання “Газпрому” до ЄС зменшилося майже вдвічі

Російський газовий монополіст повідомив про падіння експорту “до дальнього зарубіжжя” на 41,1%.

Упродовж першої половини січня “Газпром” експортував до дальнього зарубіжжя 5,4 мільярда кубометрів природного газу. Це на 41,1% менше, ніж за той же період минулого року.

Про це йдеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі компанії.

Водночас російський газовий монополіст збільшив експорт газу до Китаю газопроводом “Сила Сибіру” - обсяг поставок за першу половину січня зріс у 1,5 рази порівняно з 2021 роком.

“Газпром” також наростив постачання до Болгарії (на 48,6%), Туреччини (на 0,3%), Боснії та Герцеговини (на 7,3%).

Болгарія стала єдиною країною ЄС, в якій експорт російського газу збільшився. Загалом постачання до Євросоюзу скоротилося майже вдвічі.

У повідомленні “Газпрому” з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe зазначається, що обсяг активного газу в європейських підземних сховищах (ПСГ) становить 46,9 мільярда кубометрів - на чверть менше, ніж минулого року, і це найменший показник за всю історію газопостачання.

Як стало відомо із результатів аукціонів на платформах Regional Booking Platform та GSA Platform, “Газпром” також не забронював на лютий 2022 року додаткову транзитну потужність до ЄС через Україну (15 млн кубометрів/добу) та через польську ділянку газопроводу Ямал-Європа (89 млн куб. м/добу).

Як відомо, у “Газпрому” діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд кубометрів на рік або 109 млн кубометрів/добу. У січні російський монополіст використовує ці потужності лише наполовину – середнє прокачування за 15 днів складає 53 млн куб. м/добу.

Нагадаємо, раніше російська компанія "Газпром" відновила поставки природного газу через Україну до Румунії, які були припинені від 1 квітня.

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