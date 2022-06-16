Росія не реагує: Драґі про розблокування українських портів

Росія не реагує на заклики європейських лідерів та не планує розблоковувати українські порти, щоб вивезти звідти зерно.
А тому європейці повинні боротись із цією проблемою.
Про це 16 червня під час брифінгу в Києві сказав прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.
"Росія не йде на зустріч. Нам потрібно боротись з цією проблемою хоробро, зі сміливістю, яку проявив президент Зеленський і ми повинні діяти всі разом. Ми - європейці.
Нагадаємо, президент України 16 червня обговорював із європейськими лідерами блокаду українських портів. Саме через дії Росії тепер на світ очікує глобальна продовольча криза.
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