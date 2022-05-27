Росія не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова

Росія не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова

Росія 2022 року не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова.

Це сталось завдяки проблемам із логістичним постачанням обладнання із РФ до Венесуели.

Про це повідомив генеральний директор концерну "Калашников" Володимир Лепін, пишуть російські засоби масової пропаганди.

Лепін побідкався, що РФ 2022 року не може запустити у Венесуелі завод із виробництва автоматів через проблеми із логістичним постачанням.

Тоді як у жовтні 2021 року Лепін заявляв, що цей завод запрацює у Венесуелі вже у 2022 році. Зазначимо, що Венесуела є однією із країн, яка активно купує російську зброю. Сума таких контрактів оцінювалась в 11 млрд доларів. Венесуела купувала у РФ ППО, винищувачі, літаки, бронетехніку та стрілецьку зброю.

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