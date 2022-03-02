Росія переводить нафтовий бізнес до інших банків, серед яких Райффайзенбанк — Reuters

Йдеться про три фінансові організації.

Підсанкційні компанії в Росії, які займаються нафтовим та нафтопродуктовим бізнесом, переводять свої рахунки в інші банки.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

Йдеться про Росбанк, Юнікредит і Райффайзенбанк.

Російські компанії, залучені до нафтового та нафтопродуктового бізнесу, переводять свої рахунки з російських банків, що підпали під санкції США та ЄС, в інші фінансові установи, у тому числі в Росбанк, Юнікредит і Райффайзенбанк, повідомили п'ять джерел Рейтер, знайомі з ситуацією pic.twitter.com /WkCrEHEC7v — Агентство Рейтер (@reuters_russia) March 2, 2022

Нагадаємо, американська розвідка назвала оцінку душевного стану президента Росії Володимира Путіна першочерговим завданням, намагаючись з'ясувати, як його стан впливає на продовження війни в Україні. За словами експертів, поведінка Путіна стає все більш непостійною та ірраціональною. Після того, як він розпочав вторгнення Росії в Україну, високопосадовці США попросили розвідувальні служби зібрати будь-яку нову інформацію про те, як живе лідер країни-агресорки і як на його мислення вплинула несподівано єдина і жорстка відповідь з боку європейських сусідів.

Крім того, російських солдатів спалюють у пересувних крематоріях та ховають у безіменних могилах, щоб приховати кількість втрат РФ у війні проти України, пише видання Telegraph.